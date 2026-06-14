Zoomlion impulsa la localización mundial con la consolidación de los mercados locales para crear valor a largo plazo

ESTANBUL, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria KOMATEK 2026, que concluyó recientemente, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) causó una gran impresión bajo el lema "Innovation for Value" (Innovación para crear valor). Al presentar más de 40 productos de vanguardia, junto con su estructura de ventas y servicio adaptada a cada mercado, la empresa obtuvo un gran reconocimiento por parte de clientes de todo el mundo. Durante el evento, Zoomlion obtuvo más de 1.000 millones de renminbis (alrededor de 138 millones de dólares) en pedidos nuevos y planificados, lo que destaca su posición de liderazgo en el mercado y el rápido impulso de su desarrollo internacional.

La localización y la personalización destacaron como características fundamentales de la oferta de Zoomlion en la exposición. Para abordar las rigurosas condiciones operativas y los marcos normativos de Turquía y los mercados circundantes, la empresa presentó varias soluciones de equipos a medida. Un producto destacado fue la grúa de brazo articulado ZLK7600V803, un modelo especializado fabricado a nivel local en la planta de Zoomlion en Alemania. La grúa cuenta con una superestructura fabricada por WILBERT, la filial alemana de Zoomlion, integrada en un chasis Scania europeo de primera calidad de origen local. Este modelo, que cuenta con la certificación CE y cumple con toda la normativa europea de transporte por carretera, combina a la perfección las tecnologías de optimización estructural y control que Zoomlion ha desarrollado a lo largo de los años. Al ofrecer un rendimiento de elevación excepcional, alta calidad y rentabilidad, esta máquina de referencia es un claro ejemplo de la "mentalidad de aldea mundial" de Zoomlion para impulsar la colaboración industrial internacional y una mayor integración del mercado.

Esta profunda integración entre la innovación tecnológica transfronteriza y la fabricación localizada en el extranjero es el resultado directo de la estrategia de fabricación global "1+N" de Zoomlion. En este marco, el "1" representa la Ciudad Inteligente de Zoomlion en China, el centro neurálgico de la investigación avanzada y el principal exportador de tecnologías clave y productos innovadores. La "N" hace referencia a una red en expansión de instalaciones de fabricación localizadas en el extranjero y plataformas de servicio ubicadas en mercados estratégicos clave de todo el mundo. En la actualidad, Zoomlion ha establecido 13 bases de Investigación y Desarrollo (I+D) y fabricación en el extranjero, más de 30 centros regionales de aviación principales y más de 400 puntos de venta y servicio, con productos y servicios que abarcan más de 170 países y regiones. Mediante esta amplia red, Zoomlion está construyendo un marco industrial mundial altamente colaborativo.

Turquía, como uno de los principales mercados estratégicos de Zoomlion, es un claro ejemplo de este enfoque profundamente adaptado al contexto local. Desde que estableció su filial en Estambul en 2018, Zoomlion ha creado una sólida red de 12 sucursales de servicio integral y 3 almacenes centrales en todo el país. Las recientes inauguraciones de la sucursal de Denizli (3.500 m²) y la sucursal de Bursa (1.200 m²) han consolidado aún más la capacidad de Zoomlion para funcionar como un centro regional fundamental para las ventas, el mantenimiento técnico y las piezas de repuesto. Esta amplia infraestructura directa establece de manera eficaz una plataforma integrada "de extremo a extremo" que combina administración, almacenamiento, logística y atención al cliente para la región.

Al mismo tiempo, Zoomlion está expandiendo su capacidad de fabricación local en Europa. En Tatabánya, Hungría, la moderna fábrica inteligente de plataformas elevadoras de Zoomlion inició oficialmente la fase I de sus operaciones en 2026. Ubicada estratégicamente en un importante corredor logístico que conecta Europa Oriental y Occidental, esta planta de 250 mu (aproximadamente 16,5 hectáreas) se especializa en plataformas elevadoras de brazo articulado y de tijera de alta calidad. Esta configuración mejora de manera significativa la eficiencia de la cadena de suministro regional y la disponibilidad de productos, a la vez que fomenta sinergias sólidas y mutuamente beneficiosas con los ecosistemas industriales locales.

Mientras tanto, Zoomlion está impulsando una transformación histórica en su principal centro de fabricación europeo ubicado en Alemania. Luego de adquiri WILBERT, fabricante de grúas torre, en 2018, la planta se ha ido transformando progresivamente en una base industrial con múltiples líneas de producción. En 2025, Zoomlion inició la construcción de la fase II de la fábrica, una inversión que supera los 50 millones de euros y abarca más de 60.000 metros cuadrados. Una vez que alcance su capacidad total, la planta ampliada producirá más de 1.000 unidades al año de grúas torre, grúas móviles y maquinaria para hormigón, lo que la convertirá en un centro de producción integral en el extranjero y en un punto de partida fundamental para el crecimiento a largo plazo de Zoomlion en Europa.

La implementación de la estrategia "1+N" ofrece claras ventajas operativas tanto a Zoomlion como a sus clientes de todo el mundo. En primer lugar, mejora de forma significativa la eficacia en la entrega y la adaptabilidad de los productos, ya que fabricar y ensamblar los equipos más cerca de los mercados finales permite a Zoomlion responder con mayor rapidez a las normas regionales y a las preferencias de los clientes. En segundo lugar, una coordinación más estrecha entre estas bases mundiales mejora la resiliencia de la cadena de suministro. Al integrar los recursos tanto de las instalaciones nacionales como de las extranjeras, Zoomlion ha optimizado las redes logísticas regionales y ha garantizado un suministro de productos estable, constante y confiable para los mercados internacionales de maquinaria de construcción. Por último, con el respaldo de una red de servicio integral y operaciones directas con el cliente, Zoomlion ofrece un soporte integral de mantenimiento durante todo el ciclo de vida, lo que genera una sólida confianza comercial y establece una base firme para el éxito mutuo con los clientes mundiales.

Desde la innovación en productos hasta la fabricación inteligente, y desde la producción local hasta el soporte técnico directo, Zoomlion continúa arraigándose en los mercados locales con una "mentalidad de aldea mundial". Impulsada por la I+D tecnológicos continuos y por las operaciones localizadas, la empresa perfecciona sus productos para satisfacer las necesidades mundiales, a la vez que fortalece sus vínculos en todo el mundo. De cara al futuro, Zoomlion mantiene su compromiso con la cooperación abierta, y aprovecha sus capacidades de I+D líderes en el sector, sus sistemas de fabricación integrales y sus redes de servicio profesional para trabajar junto a clientes y socios mundiales hacia un futuro sostenible.

FUENTE Zoomlion