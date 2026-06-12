Profundizando en los mercados locales para crear valor a largo plazo: Zoomlion impulsa la localización global

ESTAMBUL, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la reciente edición de la feria KOMATEK 2026, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) causó una gran impresión bajo el lema "Innovación para generar valor". Mostrando más de 40 productos avanzados junto con su estructura local de ventas y servicio, la compañía cosechó un amplio reconocimiento por parte de clientes de todo el mundo. Durante el evento, Zoomlion obtuvo más de 1.000 millones de RMB (aproximadamente 138 millones de dólares estadounidenses) en pedidos nuevos e intencionados, lo que subraya su posición de liderazgo en el mercado y el rápido impulso de su desarrollo internacional.

La localización y la personalización destacaron como características clave de la oferta de Zoomlion en la exposición. Con el fin de hacer frente a las rigurosas condiciones operativas y los marcos normativos de Turquía y sus mercados circundantes, la empresa presentó varias soluciones de equipos a medida. Un elemento destacado fue la grúa articulada ZLK7600V803, un modelo especializado fabricado localmente en la fábrica de Zoomlion en Alemania. La grúa cuenta con una superestructura fabricada por la filial alemana de Zoomlion, WILBERT, integrada con un chasis Scania europeo de alta calidad, de origen local. Totalmente certificada según las normas CE y cumpliendo con todas las regulaciones europeas de transporte por carretera, este modelo combina a la perfección las tecnologías de optimización estructural y control de larga trayectoria de Zoomlion. Con un rendimiento de elevación excepcional, alta calidad y rentabilidad, esta máquina de referencia es un ejemplo convincente de la mentalidad de "aldea global" de Zoomlion para impulsar la colaboración industrial internacional y una mayor integración del mercado.

Esta profunda integración de la innovación tecnológica transfronteriza y la fabricación localizada en el extranjero es un resultado directo de la estrategia de fabricación global "1+N" de Zoomlion. Según este modelo, "1" representa la ciudad inteligente Zoomlion en China, el centro de investigación avanzada y principal exportador de tecnologías centrales y productos innovadores. La "N" significa una red creciente de instalaciones de fabricación localizadas en el extranjero y plataformas de servicios ubicadas en mercados estratégicos clave en todo el mundo. Actualmente, Zoomlion ha establecido 13 bases de investigación y desarrollo y fabricación en el extranjero, más de 30 centros de aviación regionales principales y más de 400 puntos de ventas y servicios, con sus productos y servicios cubriendo más de 170 países y regiones. A través de esta red en expansión, Zoomlion está construyendo un marco industrial global altamente colaborativo.

Turquía es uno de los mercados estratégicos clave de Zoomlion, y ejemplifica este enfoque profundamente localizado. Desde la creación de su filial en Estambul en 2018, Zoomlion ha desarrollado una sólida red de 12 sucursales de servicio integral y 3 almacenes centrales en todo el país. Las recientes aperturas de las sucursales de Denizli (3.500 m²) y Bursa (1.200 m²) han consolidado aún más la capacidad de Zoomlion para funcionar como un centro regional fundamental para ventas, mantenimiento técnico y repuestos. Esta extensa infraestructura directa establece una plataforma integrada de principio a fin que combina administración, almacenamiento, logística y atención al cliente para la región.

De forma paralela, Zoomlion está expandiendo su capacidad de fabricación local en Europa. En Tatabánya, Hungría, la moderna fábrica inteligente de plataformas elevadoras de Zoomlion inició oficialmente su Fase I en 2026. Ubicada estratégicamente en un importante corredor logístico que conecta Europa del Este y del Oeste, esta instalación de 250 mu (aproximadamente 16,5 hectáreas) se especializa en plataformas elevadoras de brazo y tijera de alta calidad. Esta configuración mejora significativamente la eficiencia de la cadena de suministro regional y la disponibilidad de productos, al tiempo que fomenta sólidas sinergias mutuamente beneficiosas con los ecosistemas industriales locales.

A su vez, Zoomlion está impulsando una transformación histórica en su principal centro de fabricación europeo en Alemania. Tras la adquisición del fabricante de grúas torre WILBERT en 2018, la planta ha evolucionado progresivamente hasta convertirse en una base industrial multicategoría. En el año 2025, Zoomlion inició la construcción de la Fase II de la fábrica, una inversión superior a los 50 millones de euros que abarca más de 60.000 metros cuadrados. Una vez alcanzada su plena capacidad, la planta ampliada producirá más de 1.000 unidades anuales de grúas torre, grúas móviles y maquinaria para hormigón, sirviendo como un centro de producción internacional integral y un punto de partida fundamental para el crecimiento a largo plazo de Zoomlion en Europa.

La implementación de la estrategia "1+N" ofrece ventajas operativas distintivas tanto para Zoomlion como para sus clientes globales. En primer lugar, mejora significativamente la eficiencia de la entrega y la adaptabilidad del producto, ya que la fabricación y el ensamblaje de equipos más cerca de los mercados finales permite a Zoomlion responder con mayor rapidez a los estándares regionales y las preferencias de los clientes. En segundo lugar, una mayor coordinación entre estas bases globales mejora la resiliencia de la cadena de suministro. Mediante la integración mutua de recursos entre las instalaciones nacionales e internacionales, Zoomlion ha optimizado las redes logísticas regionales y garantizado un suministro de productos estable, constante y fiable para los mercados internacionales de maquinaria de construcción. Finalmente, respaldado por una red de servicio integral y operaciones directas al cliente, Zoomlion proporciona un soporte integral de mantenimiento durante todo el ciclo de vida, generando una profunda confianza comercial y estableciendo una base sólida para el éxito mutuo con sus clientes globales.

Abarcando desde la innovación de productos hasta la fabricación inteligente, y también desde la producción local hasta el soporte técnico directo, Zoomlion continúa arraigándose en los mercados locales con una mentalidad de "aldea global". Impulsada por la continua I+D tecnológica y las operaciones localizadas, la empresa perfecciona sus productos para satisfacer las necesidades globales, al tiempo que fortalece sus conexiones en todo el mundo. Con vistas al futuro, Zoomlion mantiene su compromiso con la cooperación abierta, aprovechando sus capacidades de I+D líderes en la industria, sus sistemas de fabricación integrales y sus redes de servicio profesional para trabajar junto a clientes y socios globales hacia un futuro sostenible.