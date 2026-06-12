Zoomlion เดินหน้ากลยุทธ์ตอบโจทย์ตลาดท้องถิ่นทั่วโลก มุ่งสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างยั่งยืน
News provided byZoomlion
12 Jun, 2026, 23:10 CST
อิสตันบูล, 12 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในมหกรรมแสดงสินค้า KOMATEK 2026 ที่เพิ่งปิดฉากลง Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) ได้สร้างความประทับใจตามแนวคิด "Innovation for Value" (นวัตกรรมสร้างมูลค่า) โดยภายในงานนี้ บริษัทฯ ได้จัดแสดงนวัตกรรมระดับแนวหน้ากว่า 40 รายการ ควบคู่ไปกับการนำเสนอโครงสร้างการขายและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากกลุ่มลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ Zoomlion ยังกวาดคำสั่งซื้อใหม่และยอดแสดงความจำนงซื้อรวมมูลค่าทะลุ 1 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดและความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในระดับสากล
การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับตลาดและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมที่ Zoomlion นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชันเครื่องจักรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบัน รวมถึงข้อกำหนดอันเข้มงวดของตุรกีและตลาดใกล้เคียง โดยมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่เครนแขนพับรุ่น ZLK7600V803 ซึ่งเป็นโมเดลพิเศษที่ผลิตขึ้น ณ โรงงานของ Zoomlion ในเยอรมนี ซึ่งโครงสร้างส่วนบนผลิตโดยบริษัทในเครือของ Zoomlion ในเยอรมนีอย่าง WILBERT ประกอบเข้ากับแชสซีระดับพรีเมียมของ Scania ที่จัดหาจากยุโรปโดยตรง ยิ่งไปกว่านั้น เครนรุ่นนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และสอดรับกับกฎระเบียบด้านการขนส่งทางบกของยุโรปทุกประการ จึงสามารถผสานเทคโนโลยีการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างอันเป็นจุดแข็งของ Zoomlion ได้อย่างแนบเนียน ตัวเครื่องมาพร้อมสมรรถนะการยกที่ยอดเยี่ยม คุณภาพสูง และคุ้มค่าคุ้มราคา ซึ่งเครื่องจักรระดับมาตรฐานสากลรุ่นนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดถึงวิสัยทัศน์ "แนวคิดหมู่บ้านโลก" ของ Zoomlion ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระดับสากล และหลอมรวมเข้ากับตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้ามพรมแดนมาผสานรวมเข้ากับการผลิตในต่างประเทศอย่างลึกซึ้งนี้ เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากกลยุทธ์การผลิตระดับโลกแบบ "1+N" ของ Zoomlion โดยเลข "1" ในที่นี้หมายถึงเมืองอัจฉริยะ Zoomlion ในประเทศจีน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยขั้นสูง และเป็นต้นทางในการส่งออกเทคโนโลยีหลักรวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ในขณะที่ "N" หมายถึงเครือข่ายฐานการผลิตและแพลตฟอร์มการบริการในท้องถิ่นที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยปักหมุดอยู่ในตลาดสำคัญทั่วโลก ปัจจุบัน Zoomlion ได้จัดตั้งฐานการวิจัยและพัฒนา (R&D) และฐานการผลิตในต่างประเทศรวม 13 แห่ง ฮับการบินระดับภูมิภาคกว่า 30 แห่ง และจุดจำหน่ายรวมถึงศูนย์บริการมากกว่า 400 แห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก เครือข่ายที่แผ่ขยายอย่างกว้างขวางนี้ ช่วยให้ Zoomlion สร้างโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก
ตุรกีคือหนึ่งในตลาดสำคัญของ Zoomlion ถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์เจาะลึกตลาดท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนับตั้งแต่มีการจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้น ณ เมืองอิสตันบูล เมื่อปี 2561 ทาง Zoomlion ก็ได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง จนปัจจุบันมีสาขาให้บริการเต็มรูปแบบถึง 12 แห่ง และมีคลังสินค้าส่วนกลางอีก 3 แห่งทั่วประเทศ โดยการเปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่เมืองเดนิซลี (3,500 ตารางเมตร) และสาขาเมืองบูร์ซา (1,200 ตารางเมตร) ยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Zoomlion ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านการขาย การบริการซ่อมบำรุงทางเทคนิค และการสำรองอะไหล่ โครงสร้างพื้นฐานที่บริหารงานโดยตรงอย่างครอบคลุมนี้ ช่วยสร้างแพลตฟอร์มแบบ "ครบวงจร" ที่ผสานรวมทั้งด้านการบริหารจัดการ คลังสินค้า โลจิสติกส์ และการดูแลสนับสนุนลูกค้าในภูมิภาคเข้าด้วยกัน
ในเวลาเดียวกัน Zoomlion ยังคงเดินหน้าขยายศักยภาพการผลิตในท้องถิ่นให้ลงลึกยิ่งขึ้นในยุโรป โดยโรงงาน AWP อันทันสมัยของ Zoomlion ที่เมืองตอตอบอญา ประเทศฮังการี ได้เปิดดำเนินงานในเฟสแรกอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2569 โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลทอง ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสายหลักเชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก มีพื้นที่กว่า 250 หมู่ (หรือประมาณ 16.5 เฮกตาร์) โดยเน้นผลิตบูมลิฟต์และรถกระเช้าแบบขากรรไกรคุณภาพสูง การจัดตั้งฐานการผลิตในจุดนี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของซัพพลายเชนและความพร้อมในการส่งมอบสินค้าในภูมิภาค ทั้งยังช่วยส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันกับระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอีกด้วย
ขณะเดียวกัน Zoomlion กำลังขับเคลื่อนการยกระดับครั้งประวัติศาสตร์ ณ ฐานการผลิตหลักในยุโรปที่ประเทศเยอรมนี โดยหลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตทาวเวอร์เครนอย่าง WILBERT เมื่อปี 2561 โรงงานแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมที่รองรับการผลิตเครื่องจักรหลากหลายประเภท โดยในปี 2568 Zoomlion ได้เริ่มเดินหน้าโครงการขยายโรงงานในเฟสที่ 2 ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 50 ล้านยูโร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อโรงงานแห่งนี้เปิดดำเนินการเต็มกำลังการผลิต จะสามารถผลิตทาวเวอร์เครน รถเครนเคลื่อนที่ และเครื่องจักรงานคอนกรีตได้รวมกันมากกว่า 1,000 คันต่อปี พร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตแบบครบวงจรในต่างประเทศ และเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งต่อการเติบโตในระยะยาวของ Zoomlion ในตลาดยุโรป
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ "1+N" อย่างเป็นรูปธรรมเช่นนี้ ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยยกระดับการดำเนินงานของ Zoomlion และเป็นประโยชน์กับลูกค้าทั่วโลก ประการแรก กลยุทธ์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการ เพราะการผลิตและประกอบเครื่องจักรใกล้กับตลาดปลายทางนั้น ช่วยให้ Zoomlion ตอบสนองต่อมาตรฐานของแต่ละภูมิภาค รวมถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจ ประการที่สอง การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฐานการผลิตทั่วโลกช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในซัพพลายเชน โดยการหลอมรวมทรัพยากรโรงงานทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ Zoomlion จัดสรรเครือข่ายโลจิสติกส์ในแต่ละภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้อนผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเครื่องจักรก่อสร้างได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือทั่วโลก และสุดท้าย เครือข่ายการบริการที่ดูแลอย่างทั่วถึงแบบครบวงจร ประกอบกับการดำเนินงานที่เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อโดยตรงนั้น ช่วยให้ Zoomlion มอบบริการดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้แน่นแฟ้น และวางรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จร่วมกับลูกค้าทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงระบบการผลิตอัจฉริยะ หรือตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ไปจนถึงการบริการดูแลสนับสนุนลูกค้าโดยตรง Zoomlion ยังคงปักหมุดหยั่งรากลึกในตลาดทั่วโลกด้วย "แนวคิดหมู่บ้านโลก" ทั้งนี้ ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละประเทศ บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลก พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายความเชื่อมโยงในทุกภูมิภาค ซึ่งในอนาคตข้างหน้านั้น Zoomlion ยังคงยึดมั่นในแนวทางส่งเสริมความร่วมมือแบบเปิดกว้าง โดยนำความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนา ระบบการผลิตอันครบวงจร และเครือข่ายการบริการระดับมืออาชีพ มาร่วมขับเคลื่อนและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
SOURCE Zoomlion
Share this article