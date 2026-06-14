Perkukuh Pasaran Tempatan Cipta Nilai Jangka Panjang: Zoomlion Memacu Penyetempatan Global Ke Hadapan

ISTANBUL, 14 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Di pameran KOMATEK 2026 yang berakhir baru-baru ini, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) memberi impak yang hebat menerusi tema "Innovation for Value" ("Inovasi untuk Nilai"). Dengan mempamerkan lebih 40 produk canggih di samping rangka kerja jualan dan perkhidmatan setempatnya, syarikat mendapat pujian meluas daripada pelanggan global. Sepanjang acara tersebut, Zoomlion memperoleh pesanan baharu dan pesanan yang dirancang bernilai lebih RMB 1 bilion (kira-kira AS$138 juta), sekali gus menonjolkan kedudukannya sebagai peneraju pasaran dan momentum pesat pembangunan antarabangsanya.

Penyetempatan dan penyesuaian menonjol sebagai ciri utama barisan pameran Zoomlion. Bagi memenuhi keadaan operasi yang ketat serta rangka kerja kawal selia di Türkiye dan pasaran sekitarnya, syarikat membawakan beberapa penyelesaian peralatan yang disesuaikan. Sorotan utama ialah kren bum artikulat (knuckle boom crane) ZLK7600V803, model khusus yang dikilangkan di kawasan setempat di kilang Zoomlion, Jerman. Kren tersebut menampilkan struktur atas yang dikilangkan oleh subsidiari Zoomlion di Jerman, WILBERT, dan digabungkan dengan casis Scania Eropah premium yang diperoleh dari kawasan setempat. Diperakui sepenuhnya mengikut piawaian CE serta mematuhi semua peraturan pengangkutan jalan raya Eropah, model ini menggabungkan dengan lancar teknologi pengoptimuman struktur dan kawalan daripada Zoomlion sejak dahulu lagi. Dengan menawarkan prestasi pengangkatan yang luar biasa, kualiti tinggi dan kecekapan kos, jentera penanda aras ini menjadi contoh jelas pendekatan "global village mindset" ("set minda kampung global") oleh Zoomlion dalam memacu kerjasama industri antarabangsa dan integrasi pasaran yang lebih mendalam.

Integrasi mendalam antara inovasi teknologi rentas sempadan dan pembuatan setempat di luar negara ini merupakan hasil langsung daripada strategi pembuatan global "1+N" Zoomlion. Berdasarkan pelan tindakan ini, "1" mewakili Bandar Pintar Zoomlion di China—hab pusat untuk penyelidikan lanjutan dan pengeksport utama teknologi teras dan produk inovatif. "N" menandakan rangkaian kemudahan pembuatan dan platform perkhidmatan setempat luar negara yang semakin berkembang yang diletakkan di pasaran strategik yang utama di seluruh dunia. Pada masa ini, Zoomlion telah menubuhkan 13 pangkalan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta pembuatan di luar negara, lebih 30 hab penerbangan serantau utama dan lebih 400 premis jualan dan perkhidmatan, dengan produk dan perkhidmatannya meliputi lebih 170 negara dan wilayah. Melalui rangkaian yang luas ini, Zoomlion sedang membina rangka kerja perindustrian global yang sangat kolaboratif.

Sebagai salah satu pasaran strategik teras Zoomlion, Türkiye mencerminkan pendekatan setempat yang mendalam ini. Sejak menubuhkan subsidiari di Istanbul pada tahun 2018, Zoomlion telah membina rangkaian kukuh yang merangkumi 12 cawangan perkhidmatan komprehensif dan 3 gudang pusat di seluruh negara. Pembukaan cawangan Denizli baru-baru ini (3,500 meter persegi) dan cawangan Bursa (1,200 meter persegi) telah mengukuhkan lagi keupayaan Zoomlion untuk berfungsi sebagai hab serantau yang kritikal bagi jualan, penyelenggaraan teknikal dan bekalan alat ganti. Infrastruktur langsung yang meluas ini mewujudkan platform "hujung-ke-hujung" bersepadu secara berkesan yang menggabungkan fungsi pentadbiran, penggudangan, logistik dan sokongan pelanggan untuk wilayah ini.

Pada masa sama, Zoomlion memperluas keupayaan pembuatan setempatnya lebih jauh ke Eropah. Di Tatabánya, Hungary, kilang pintar AWP moden daripada Zoomlion memulakan secara rasmi operasi Fasa I pada tahun 2026. Terletak secara strategik di koridor logistik utama yang menghubungkan Eropah Timur dan Barat, kemudahan seluas 250 mu (kira-kira 16.5 hektar) ini mengkhusus dalam pengeluaran lif bum dan lif gunting berkualiti tinggi. Persediaan kemudahan ini meningkatkan dengan ketara kecekapan rantaian bekalan serantau dan ketersediaan produk, sambil memupuk sinergi yang saling menguntungkan dan mantap dengan ekosistem industri tempatan.

Sementara itu, Zoomlion turut memacu transformasi penting di hab pembuatan Eropah yang utama di Jerman. Selepas pemerolehan pengeluar kren menara WILBERT pada tahun 2018, tapak tersebut berkembang dengan mantap menjadi pangkalan industri pelbagai kategori. Pada tahun 2025, Zoomlion memulakan projek Fasa II kilang tersebut dengan pelaburan melebihi EUR50 juta meliputi kawasan lebih 60,000 meter persegi. Apabila mencapai kapasiti penuh, kemudahan yang diperluas itu akan mengeluarkan lebih 1,000 unit kren menara, kren bergerak dan jentera konkrit setiap tahun, sekali gus berfungsi sebagai hab pengeluaran luar negara yang komprehensif dan tapak permulaan yang penting bagi pertumbuhan jangka panjang Zoomlion di Eropah.

Pelaksanaan strategi "1+N" memberikan kelebihan operasi yang tersendiri kepada Zoomlion dan juga pelanggan globalnya. Pertama, ia meningkatkan kecekapan penghantaran dan kebolehsuaian produk dengan ketara, memandangkan peralatan pembuatan dan pemasangan yang lebih dekat dengan pasaran akhir membolehkan Zoomlion bertindak balas dengan lebih pantas terhadap piawaian serantau dan pilihan pelanggan. Kedua, penyelarasan yang lebih erat antara pangkalan global ini meningkatkan daya tahan rantaian bekalan. Melalui penyepaduan sumber bersama antara kemudahan domestik dan kemudahan luar negara, Zoomlion mengoptimumkan rangkaian logistik serantau dan memastikan bekalan produk yang stabil, konsisten dan boleh dipercayai untuk pasaran jentera pembinaan antarabangsa. Akhir sekali, disokong oleh rangkaian perkhidmatan hujung-ke-hujung dan operasi terus kepada pelanggan, Zoomlion memberikan sokongan penyelenggaraan kitaran hayat yang komprehensif, membina kepercayaan komersial yang mendalam dan mewujudkan asas kukuh demi kejayaan bersama dengan pelanggan global.

Daripada inovasi produk kepada pembuatan pintar, serta daripada pengeluaran tempatan kepada sokongan perkhidmatan secara langsung, Zoomlion terus mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran tempatan dengan pendekatan "set minda kampung global". Didorong oleh R&D teknologi yang berterusan serta operasi setempat, syarikat terus memperhalusi produknya bagi memenuhi keperluan global sambil memperkukuh hubungan di seluruh dunia. Melangkah ke hadapan, Zoomlion tetap komited kepada kerjasama terbuka, memanfaatkan keupayaan R&D yang terkemuka dalam industri, sistem pembuatan yang komprehensif serta rangkaian perkhidmatan profesional untuk bekerjasama dengan pelanggan dan rakan kongsi global menuju masa depan lestari.

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