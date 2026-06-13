地域市場への深耕による長期的価値の創出：Zoomlion、グローバルなローカライゼーションを推進

イスタンブール発、2026年6月13日 /PRNewswire/ -- 先日閉幕したKOMATEK 2026展示会において、Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （「Zoomlion」、1157.HK）は、「イノベーションによる価値創造」をテーマに強い印象を残しました。40種類以上の先進的な製品と現地化された販売・サービス体制を披露し、同社は世界各国の顧客から幅広い称賛を得ました。同イベント期間中、Zoomlionは10億人民元（約1億3,800万米ドル）を超える新規受注および成約見込み案件を獲得し、市場をリードする地位と国際展開の急速な勢いを示しました。

ローカライゼーションとカスタマイゼーションは、Zoomlionの出展ラインナップにおける中核的特徴として際立っていました。トルコおよびその周辺市場の厳しい運用条件と規制枠組みに対応するため、同社は複数の専用機器ソリューションを提示しました。特に注目を集めたのは、Zoomlionのドイツ工場で現地生産された専用モデル「ZLK7600V803」ナックルブームクレーンです。このクレーンは、Zoomlionのドイツ子会社WILBERTが製造した上部構造を備え、現地調達された欧州製の高品質なScania製シャーシと一体化されています。CE規格の認証を完全に取得し、欧州の道路輸送に関するすべての規制を満たす本モデルは、Zoomlionが長年培ってきた構造最適化技術と制御技術をシームレスに融合させています。卓越した揚重性能、高い品質、そしてコスト効率を兼ね備えたこのベンチマークとなる機械は、国際的な産業連携と市場統合の深化を推進するZoomlionの「グローバル・ビレッジ・マインドセット」を体現する好例です。

国境を越えた技術革新と海外での現地生産とのこの深い融合は、Zoomlionの「1+N」グローバル製造戦略の直接的な成果です。この構想において、「1」は中国の「Zoomlionスマートシティ」を指します。これは先端研究の中核拠点であると同時に、中核技術および革新的製品の主要な輸出元でもあります。「N」は、世界各地の主要な戦略市場に配置された、海外現地生産拠点およびサービスプラットフォームの拡大するネットワークを意味します。現在、Zoomlionは海外に13カ所の研究開発・製造拠点、30カ所以上の主要地域拠点、400カ所以上の販売・サービス拠点を設立しており、その製品とサービスは170カ国・地域以上をカバーしています。この広範なネットワークを通じて、Zoomlionは緊密に連携するグローバルな産業フレームワークを構築しています。

Zoomlionの中核的戦略市場の一つであるトルコは、この徹底した現地化アプローチを体現しています。2018年にイスタンブールに現地法人を設立して以来、Zoomlionは国内全土に12カ所の総合サービス支店と3カ所の中央倉庫からなる強固なネットワークを構築してきました。先ごろのデニズリ支店（3,500平方メートル）およびブルサ支店（1,200平方メートル）の開設により、販売、技術メンテナンス、スペアパーツの重要な地域拠点としてのZoomlionの能力はさらに強固なものとなりました。この広範な直営インフラにより、同地域における管理、倉庫、物流、カスタマーサポートを統合した「エンドツーエンド」のプラットフォームが効果的に構築されています。

これと並行して、Zoomlionは欧州における現地生産能力をさらに拡大しています。ハンガリーのタタバーニャでは、Zoomlionの最新鋭AWPスマートファクトリーが2026年に第1フェーズの操業を正式に開始しました。東欧と西欧を結ぶ主要な物流回廊に戦略的に位置するこの250ムー（約16.5ヘクタール）の施設は、高品質なブームリフトおよびシザーリフトの製造を専門としています。この体制は、地域のサプライチェーン効率と製品供給力を大幅に高めると同時に、地域の産業エコシステムとの間に強固かつ相互に有益な相乗効果を生み出しています。

一方、Zoomlionはドイツにある欧州の主要製造拠点において、画期的な変革を推進しています。2018年にタワークレーンメーカーWILBERTを買収して以来、同拠点は着実に多角的な産業拠点へと発展してきました。2025年、Zoomlionは同工場の第2フェーズに着工しました。これは5,000万ユーロを超える投資により、6万平方メートル以上の敷地を対象とするものです。拡張後の施設はフル稼働時に年間1,000台を超えるタワークレーン、移動式クレーン、コンクリート機械を生産する予定であり、包括的な海外生産拠点として、またZoomlionの欧州における長期的成長に向けた重要な足掛かりとしての役割を担います。

「1+N」戦略の展開は、Zoomlionと世界各国の顧客の双方に明確な運用上の優位性をもたらします。第一に、最終市場に近い場所で機器を製造・組み立てることにより、Zoomlionは地域の基準や顧客の嗜好により迅速に対応できるようになり、納入効率と製品の適応性が大幅に向上します。第二に、これらのグローバル拠点間の緊密な連携により、サプライチェーンのレジリエンスが高まります。国内外の拠点間でリソースを相互に統合することにより、Zoomlionは地域物流ネットワークを最適化し、国際的な建設機械市場に向けて安定的で一貫性のある信頼性の高い製品供給を確保してきました。最後に、エンドツーエンドのサービスネットワークと顧客直結型の事業運営に支えられ、Zoomlionは包括的なライフサイクルメンテナンスサポートを提供し、深い商業的信頼を築くとともに、世界各国の顧客との相互成功に向けた強固な基盤を確立しています。

製品の革新からスマート製造まで、そして現地生産から直接的なサービスサポートまで、Zoomlionは「グローバル・ビレッジ・マインドセット」を掲げ、現地市場に根を下ろし続けています。絶え間ない技術研究開発と現地化された事業運営を原動力として、同社は世界的なニーズに合致するよう製品を磨き上げるとともに、世界各地とのつながりを強化しています。今後もZoomlionはオープンな協力姿勢を堅持し、業界をリードする研究開発力、包括的な製造体制、専門的なサービスネットワークを活かして、世界各国の顧客やパートナーとともに持続可能な未来の実現に向けて取り組んでまいります。

SOURCE Zoomlion