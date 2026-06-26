FP Markets élargit son portefeuille de CFD sur actions avec l'introduction en bourse historique de SpaceX (SPCX)

LIMASSOL, Chypre, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets – courtier mondial spécialisé dans le Forex et les CFD – a élargi son offre sur actions en y incluant des CFD sur les actions de Space Exploration Technologies Corp. (SPCX). Outre une large sélection de CFD sur actions déjà disponibles, ce nouveau produit peut être négocié dès maintenant via les plateformes MetaTrader 5 (MT5) et cTrader de FP Markets. Le trading du SPCX via des CFD avec FP Markets offre aux clients une exposition à la volatilité post-introduction en bourse, la possibilité de prendre des positions longues et courtes, un effet de levier flexible et l'accès à des outils de trading de niveau institutionnel.

SpaceX a fait son entrée tant attendue en bourse le 12 juin, levant d'emblée la somme record de 75 milliards de dollars. Toutefois, les souscripteurs ayant exercé ce que l'on appelle l'option de surallocation (« greenshoe »), le montant total finalement levé s'est élevé à environ 86 milliards de dollars, ce qui en a fait la plus grande introduction en bourse de l'histoire. Alors que le cours d'ouverture de SPCX était initialement fixé à 135 dollars par action, la forte demande a fait grimper son cours à 150 dollars dès l'ouverture, puis il a dépassé les 200 dollars peu après, le 16 juin, avant de s'effondrer pour retomber à des niveaux proches de ceux affichés avant l'introduction en bourse.

Les introductions en bourse de grande envergure ont tendance à subir une baisse de leur cours lors de leur première année de cotation. C'est ce qu'ont connu des entreprises comme Meta Platforms (META), dont le cours a baissé au cours de sa première année avant de s'envoler. Par conséquent, si le titre SPCX venait à dépasser son niveau d'introduction en bourse, les investisseurs optimistes pourraient intervenir, conformément aux tendances historiques.

John Lewis, directeur du marketing de FP Markets, s'est montré enthousiaste à l'égard de cette nouvelle offre, déclarant : « Compte tenu de la dynamique actuelle du secteur de l'IA et des indices boursiers mondiaux qui frôlent leurs plus hauts historiques, la demande pour les entreprises technologiques à forte croissance est sans précédent. L'ajout de SPCX à notre offre de CFD souligne notre engagement à offrir aux investisseurs une grande flexibilité et la possibilité de négocier une action très suivie sur notre large gamme de plateformes de trading de classe mondiale ».

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier international, soumis à plusieurs réglementations et primé, fondé à Sydney, en Australie, en 2005. Le courtier propose plus de 10 000 instruments CFD répartis dans sept catégories d'actifs, accessibles sur des plateformes de référence telles que MetaTrader 4/5, TradingView et cTrader.

La présence réglementaire de FP Markets comprend la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), la Commission chypriote des valeurs mobilières et des échanges (CySEC), la Financial Services Authority (FSA) des Seychelles, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fpmarkets.com

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