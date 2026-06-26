FP 마켓츠, 획기적인 SpaceX(SPCX) 상장으로 주식 CFD 포트폴리오 확대

리마솔, 키프로스, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 외환(Forex) 및 차액결제거래(CFD) 브로커인 FP 마켓츠(FP Markets)가 스페이스 엑스플로레이션 테크놀로지스(Space Exploration Technologies Corp.)(SPCX)의 주식 CFD를 포함하도록 주식 상품군을 확대했다. 기존의 풍부한 주식 CFD 라인업에 더해 추가된 이 상품은 FP 마켓츠의 MetaTrader 5(MT5)와 cTrader 플랫폼을 통해 즉시 거래할 수 있다. FP 마켓츠에서 CFD를 통해 SPCX를 거래하면 고객은 기업공개(IPO) 이후 변동성에 대한 노출, 매수(long) 및 매도(short) 포지션 동시 활용, 유연한 레버리지, 기관급 거래 도구 이용 등의 기회를 얻을 수 있다.

SpaceX는 6월 12일 오랫동안 기대를 모았던 주식 시장 데뷔를 마치며 초기 공모에서 사상 최대 규모인 미화 750억 달러를 조달했다. 그러나 주관사들이 초과배정 그린슈 옵션(overallotment greenshoe option)으로 알려진 권리를 행사하면서 최종 조달액은 약 미화 860억 달러에 달했으며, 이는 역사상 최대 규모의 IPO다. SPCX는 처음에 주당 미화 135달러로 가격이 책정됐지만, 높은 수요로 인해 개장가는 미화 150달러로 올랐고 6월 16일 직후에는 미화 200달러를 넘어섰다가 이후 급락해 IPO 전 수준을 시험했다.

대형 IPO는 거래 첫해에 주가가 하락하는 경향이 있다. 이는 첫해 하락한 뒤 급등한 메타 플랫폼스(Meta Platforms)(META)와 같은 기업에서도 나타났다. 따라서 SPCX 주식이 IPO 가격을 넘어 움직일 가능성이 있는 가운데, 주식 강세 투자자들이 역사적 추세에 맞춰 매수에 나설 수 있다.

FP 마켓츠의 존 루이스(John Lewis) 최고마케팅책임자는 새로운 상품에 대한 기대감을 나타내며 "AI 투자 열풍이 지속되고 글로벌 주가지수가 사상 최고치에 근접하면서 고성장 기술 기업에 대한 수요는 전례 없는 수준에 이르렀다. CFD 상품군에 SPCX를 추가한 것은 투자자에게 유연성과 함께 당사의 폭넓은 세계적 수준 거래 플랫폼에서 주목도 높은 주식을 거래할 기회를 제공하겠다는 우리의 의지를 보여준다"고 말했다.

FP 마켓츠 소개:

FP 마켓츠는 2005년 호주 시드니에서 설립된 글로벌 다중 규제 수상 경력의 브로커다. 이 브로커는 MetaTrader 4/5, TradingView, cTrader 등 업계를 선도하는 플랫폼에서 7개 자산군에 걸쳐 1만 개 이상의 CFD 상품을 제공한다.

FP 마켓츠의 규제 관할에는 호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission, ASIC), 키프로스 증권거래위원회(Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC), 세이셸 금융서비스청(Financial Services Authority, FSA), 남아프리카공화국 금융업감독청(Financial Sector Conduct Authority, FSCA), 케냐 자본시장청(Capital Markets Authority, CMA)이 포함된다.

자세한 내용은 www.fpmarkets.com에서 확인할 수 있다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2997201/6015593/FP_Markets_Logo.jpg

SOURCE FP Markets