FP Markets、画期的なSpaceX（SPCX）の追加により株式CFDのポートフォリオを拡充

キプロス、リマソール, 2026年6月26日 /PRNewswire/ -- グローバルな外国為替およびCFDブローカーであるFP Marketsは、Space Exploration Technologies Corp. （SPCX）の株式CFDを含めるよう、株式商品の提供を拡大しました。既存の豊富な株式CFDの選択肢に加え、この追加銘柄はFP MarketsのMetaTrader 5（MT5）およびcTraderプラットフォームを通じて即座に取引可能です。FP MarketsのCFDを通じてSPCXを取引することで、顧客はIPO後の価格変動へのエクスポージャー、ロングとショートの両方のポジションを取る機能、柔軟なレバレッジ、および機関投資家クラスの取引ツールへのアクセスを得ることができます。

SpaceXは6月12日に待望の株式市場デビューを果たし、当初の調達額は過去最高の750億米ドルでした。しかし、引受会社がオーバーアロットメント（グリーンシュー）オプションを行使した結果、最終的な調達総額は約860億米ドルとなり、史上最大のIPOとなりました。SPCXの当初の価格は1株あたり135米ドルでしたが、需要により始値は150米ドルに達し、6月16日にはその後まもなく200米ドルを突破したものの、その後急落してIPO前の水準を試す展開となりました。

大規模なIPOは、取引初年度に株価が下落する傾向があります。これはMeta Platforms（META）のような企業でも見られ、初年度に下落した後で急騰しました。したがって、SPCX株はIPO水準を超えて推移する可能性がある一方で、過去の傾向通りに株式の強気派が参入する可能性もあります。

FP Marketsの最高マーケティング責任者であるJohn Lewis氏は、この新しい提供について次のように意欲を表明しました。「AI関連銘柄への投資熱が継続し、世界の株価指数が過去最高値に近づく中、高成長テクノロジー企業への需要はかつてないほど高まっています。CFDの提供ラインナップにSPCXを追加することは、投資家に柔軟性を提供し、当社の世界クラスの幅広い取引プラットフォームで広く注目される銘柄を取引する機会を提供するという当社の取り組みを強調するものです。」

FP Marketsについて：

FP Marketsは、2005年にオーストラリアのシドニーで設立された、グローバルで複数の規制を受け、数々の賞を受賞しているブローカーです。同ブローカーは、7つの資産クラスにわたる10,000以上のCFD商品を提供しており、MetaTrader 4/5、TradingView、cTraderなどの業界をリードするプラットフォームで利用可能です。

FP Marketsの規制体制には、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）、キプロス証券取引委員会（CySEC）、セーシェルの金融サービス庁（FSA）、南アフリカの金融セクター行動監督機構（FSCA）、およびケニアの資本市場庁（CMA）が含まれます。

詳細については、www.fpmarkets.comをご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2997201/6015593/FP_Markets_Logo.jpg

SOURCE FP Markets