FxPro elimina o spread em criptomoedas e índices

LONDRES, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A FxPro, principal corretora global, anunciou uma grande revisão de suas condições de negociação, eliminando completamente os spreads das principais criptomoedas e CFDs de índice.

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Ao reduzir os spreads para zero absoluto no Bitcoin, Ethereum e muito mais, a FxPro está oferecendo preços de nível institucional para o mercado de varejo, estabelecendo um novo padrão para condições de negociação competitivas. Fundamentalmente, esses spreads zero são apoiados por liquidez profunda, o que significa que os traders podem acessá-los não apenas com tamanhos mínimos de negociação, mas também ao executar ordens de alto volume.

Spread zero em Bitcoin, Ethereum, Dow e Nasdaq100

Os traders agora podem executar posições sem margem de lucro, respaldados por uma estrutura altamente transparente e de baixa comissão.

Essas mudanças consolidam a FxPro como a corretora mais atraente para traders ativos que buscam preços no padrão institucional, execução eficiente e alavancagem elevada e flexível.

"Ao reduzir os spreads para zero em nossa principal conta Raw+, estamos respondendo diretamente à demanda da comunidade de traders por acesso ao mercado de custo ultrabaixo", disse Jakub Soltys, chefe de execução da FxPro. "Estamos removendo o atrito para que os traders possam se concentrar puramente nas oportunidades de mercado com preços no padrão institucional."

Os clientes podem acessar essas condições de spread zero recém-otimizadas em várias plataformas premiadas, incluindo MT4, MT5 e o aplicativo FxPro com classificação de 5 estrelas com o tipo de conta Raw+, dependendo de sua jurisdição.

Grandes reduções de spread em contas padrão

Grandes reduções de spread de quase 80% também foram aplicadas às contas padrão da FxPro, garantindo que preços significativamente melhores sejam acessíveis em todos os níveis e jurisdições de contas.

Sobre a FxPro

A FxPro é a corretora nº 1 do mundo, com mais de 145 prêmios, e conta com a confiança de milhões de clientes em todo o mundo. Por mais de duas décadas, a empresa oferece acesso a mais de 2.100 instrumentos de negociação em FX, ações, futuros, índices, metais, energia e muito mais, por meio de suas poderosas plataformas. Regulamentada em várias jurisdições, a FxPro oferece execução ultrarrápida, ampla liquidez e uma experiência de negociação centrada no cliente.

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FONTE FxPro