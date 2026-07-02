FxPro supprime les spreads sur les cryptomonnaies et les indices

LONDRES, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, premier courtier mondial, a annoncé une refonte en profondeur de ses conditions de trading, supprimant totalement les spreads sur les principaux CFD liés aux cryptomonnaies et aux indices.

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

En réduisant les spreads à zéro absolu sur le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs, FxPro propose au marché de détail des tarifs dignes des acteurs institutionnels, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de conditions de trading compétitives. Il est essentiel de noter que ces spreads nuls s'appuient sur une forte liquidité, ce qui signifie que les traders peuvent en bénéficier non seulement avec des montants de transaction minimaux, mais aussi lorsqu'ils exécutent des ordres à fort volume.

Spreads nuls sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Dow et le Nasdaq 100

Les traders peuvent désormais ouvrir des positions sans aucune majoration, grâce à une structure tarifaire très transparente et à faibles commissions.

Ces changements font de FxPro le courtier le plus attractif pour les traders actifs à la recherche de tarifs de type institutionnel, d'une exécution performante et d'un effet de levier élevé et flexible.

« En ramenant les spreads à zéro sur notre compte phare Raw+, nous répondons directement à la demande de la communauté des traders qui souhaite bénéficier d'un accès au marché à très faible coût », a déclaré Jakub Soltys, responsable de l'exécution chez FxPro. « Nous éliminons les obstacles afin que les traders puissent se concentrer exclusivement sur les opportunités de marché, grâce à une tarification de type institutionnel. »

Les clients peuvent bénéficier de ces nouvelles conditions de spread nul optimisées sur plusieurs plateformes primées, notamment MT4, MT5 et l'application FxPro notée 5 étoiles, avec le type de compte Raw+, en fonction de leur juridiction.

Réductions considérables des spreads sur les comptes standard

Des réductions importantes des spreads, de près de 80 %, ont également été appliquées aux comptes FxPro Standard, garantissant ainsi des conditions tarifaires nettement améliorées pour tous les niveaux de compte et toutes les juridictions.

À propos de FxPro

Premier courtier au monde, FxPro a reçu plus de 145 distinctions et bénéficie de la confiance de millions de clients à travers le monde. Depuis plus de vingt ans, la société donne accès à plus de 2 100 instruments de trading dans les domaines suivants : devises, actions, contrats à terme, indices, métaux, énergie et bien d'autres encore, par l'intermédiaire de ses puissantes plateformes. Soumis à la réglementation de plusieurs juridictions, FxPro offre une exécution ultra-rapide, une liquidité importante et une expérience de trading centrée sur le client.

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