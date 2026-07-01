FxPro elimina el margen en criptomonedas e índices

LONDRES, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, bróker número 1 a nivel mundial, anunció una revisión masiva de sus condiciones de trading y eliminará por completo los márgenes en los principales contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) de criptomonedas e índices.

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Al eliminar por completo los márgenes en Bitcoin, Ethereum y muchas criptomonedas más, FxPro ofrece precios de nivel institucional al mercado minorista y establece una nueva referencia para condiciones de trading competitivas. Fundamentalmente, estos márgenes a cero están respaldados por una gran liquidez, lo que significa que los operadores pueden acceder a ellos no solo con un tamaño mínimo de operación, sino también cuando ejecutan órdenes de gran volumen.

Sin márgenes en Bitcoin, Ethereum, Dow y Nasdaq100

Ahora, los operadores pueden ejecutar posiciones sin ningún margen de beneficio, respaldados por una estructura altamente transparente y de baja comisión.

Estos cambios establecen a FxPro como el bróker más atractivo para los operadores activos que buscan precios de nivel institucional, ejecución potente y apalancamiento alto y flexible.

"Al reducir los márgenes a cero en nuestra cuenta emblemática Raw+, estamos respondiendo directamente a la demanda de la comunidad de trading de acceso al mercado a un costo ultrabajo", declaró Jakub Soltys, jefe de ejecución de FxPro. "Estamos eliminando obstáculos para que los operadores puedan centrarse exclusivamente en las oportunidades de mercado con precios de nivel institucional".

Los clientes pueden acceder a estas condiciones sin margen recientemente optimizadas en múltiples plataformas galardonadas, incluidas MT4, MT5 y la aplicación FxPro con calificación de 5 estrellas con el tipo de cuenta Raw+, según su jurisdicción.

Enormes reducciones de márgenes en cuentas estándar

Además, se han aplicado importantes reducciones de márgenes de casi el 80 % a las cuentas estándar de FxPro, lo que garantiza que se pueda acceder a precios considerablemente mejorados en todos los niveles y jurisdicciones de la cuenta.

Acerca de FxPro

FxPro es el bróker n.º 1 del mundo con más de 145 premios y cuenta con la confianza de millones de clientes en todo el mundo. Durante más de dos décadas, la empresa ha proporcionado acceso a más de 2100 instrumentos de trading en divisas, acciones, futuros, índices, metales, energía y más a través de sus potentes plataformas. Regulada en múltiples jurisdicciones, FxPro ofrece una ejecución ultrarrápida, gran liquidez y una experiencia de trading centrada en el cliente.

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FUENTE FxPro