FxPro Loại Bỏ Chênh Lệch Giá trên Tiền Mã Hóa và Chỉ Số

LONDON, ngày 1 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, nhà môi giới số 1 toàn cầu, vừa công bố một cuộc cải tổ lớn về các điều kiện giao dịch của mình khi chính thức loại bỏ hoàn toàn phí chênh lệch giá trên các hợp đồng chênh lệch (CFD) của những chỉ số và tiền mã hóa chủ chốt .

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Việc giảm chênh lệch giá về 0 đối với Bitcoin, Ethereum và nhiều tài sản khác cho phép FxPro cung cấp mức giá dành cho các tổ chức cho thị trường bán lẻ, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới về điều kiện giao dịch cạnh tranh. Đáng chú ý, mức chênh lệch giá bằng 0 này được hỗ trợ bởi nguồn thanh khoản dồi dào. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể hưởng mức chênh lệch tối ưu này ngay cả khi thực hiện các lệnh có quy mô lớn, chứ không chỉ áp dụng cho những giao dịch có khối lượng nhỏ.

Chênh Lệch Giá bằng 0 đối với Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Giờ đây, nhà giao dịch có thể mở vị thế mà không phải chịu bất kỳ khoản chênh lệch giá nào, nhờ cơ cấu phí hoa hồng thấp và minh bạch.

Những cải tiến này giúp FxPro trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho các nhà giao dịch năng động, những người đang tìm kiếm cơ chế định giá theo tổ chức, khả năng khớp lệnh vượt trội cùng mức đòn bẩy cao và linh hoạt.

Ông Jakub Soltys, Giám Đốc Thực Thi tại FxPro, cho biết: "Việc giảm chênh lệch giá về 0 trên tài khoản chủ lực Raw+ là cách chúng tôi đáp ứng trực tiếp nhu cầu của cộng đồng giao dịch về khả năng tiếp cận thị trường với chi phí thấp nhất. Chúng tôi đang loại bỏ rào cản để nhà giao dịch có thể tập trung hoàn toàn vào việc nắm bắt cơ hội trên thị trường, đồng thời được hưởng cơ chế định giá theo tổ chức."

Khách hàng có thể tiếp cận điều kiện giao dịch mới với chênh lệch giá bằng 0 trên nhiều nền tảng từng đoạt giải thưởng của FxPro, bao gồm MT4, MT5 và Ứng Dụng FxPro được xếp hạng 5 sao, thông qua tài khoản Raw+, tùy thuộc vào khu vực pháp lý của khách hàng.

Giảm Mạnh Chênh Lệch Giá trên Tài Khoản Tiêu Chuẩn

FxPro cũng giảm gần 80% mức chênh lệch giá trên tài khoản Tiêu Chuẩn, mở rộng khả năng tiếp cận mức giá đã được cải thiện đáng kể này cho tất cả các cấp tài khoản cũng như các khu vực pháp lý.

Giới thiệu về FxPro

FxPro là nhà môi giới số 1 thế giới sở hữu hơn 145 giải thưởng và được hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng. Trong hơn hai thập kỷ, FxPro đã cung cấp quyền tiếp cận với hơn 2.100 công cụ giao dịch về FX, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, chỉ số, kim loại, năng lượng cùng nhiều loại tài sản khác thông qua các nền tảng giao dịch vững mạnh của mình. Được cấp phép và quản lý tại nhiều khu vực pháp lý trên thế giới, FxPro cung cấp tốc độ thực hiện giao dịch cực nhanh, thanh khoản dồi dào và trải nghiệm giao dịch lấy khách hàng làm trung tâm.

Liên Hệ Truyền Thông:

[email protected]

www.fxpro.com

SOURCE FxPro