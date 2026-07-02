FxPro Hilangkan Spread pada Kripto dan Indeks

LONDON, 2 Juli, 2026 /PRNewswire/ -- FxPro adalah broker nomor 1 di dunia. FxPro mengumumkan perombakan besar-besaran pada ketentuan tradingnya dengan sepenuhnya menghapus spread pada CFD mata uang kripto dan CFD indeks.

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Dengan menekan spread hingga nol pada Bitcoin, Ethereum dan berbagai instrumen lainnya, FxPro menghadirkan harga berstandar institusi bagi pasar ritel dan menetapkan tolok ukur baru bagi ketentuan trading yang kompetitif. Yang terpenting, spread nol ini didukung oleh likuiditas yang dalam sehingga trader bisa mendapatkannya dengan transaksi berukuran minimum dan ketika mengeksekusi order dalam volume besar

Spread Nol untuk Bitcoin, Ethereum, Dow, dan Nasdaq100

Kini trader dapat mengeksekusi posisi tanpa markup sama sekali dan didukung oleh struktur komisi yang rendah dan sangat transparan.

Perubahan ini menjadikan FxPro sebagai pilihan utama bagi trader aktif yang menginginkan harga berstandar institusi, eksekusi yang unggul, dan leverage tinggi yang fleksibel.

"Dengan menekan spread hingga nol pada akun Raw+ andalan kami, kami secara langsung menanggapi permintaan komunitas trader terkait akses ke pasar dengan biaya sangat rendah," kata Jakub Soltys, Head of Execution di FxPro. "Kami menghilangkan hambatan agar trader dapat berfokus sepenuhnya pada peluang pasar dengan harga berstandar institusi."

Tergantung pada yurisdiksi masing-masing, nasabah dapat menikmati ketentuan spread 0 yang telah dioptimalkan ini melalui jenis akun Raw+ di berbagai platform peraih penghargaan seperti MT4, MT5 dan Aplikasi FxPro berperingkat 5 bintang.

Pemangkasan Spread yang Sangat Signifikan Pada Akun Standar

FxPro juga memangkas spread hingga hampir 80% pada akun FxPro Standard untuk memastikan harga yang jauh lebih kompetitif di semua jenis akun dan yurisdiksi.

Tentang FxPro

FxPro adalah broker nomor 1 di dunia yang meraih lebih dari 145 penghargaan dan dipercaya oleh jutaan nasabah di seluruh dunia. Selama lebih dari dua puluh tahun, FxPro menyediakan akses ke lebih dari 2.100 instrumen perdagangan di valuta asing, saham, kontrak berjangka, indeks, logam, energi, dan banyak lagi melalui platformnya yang luar biasa. FxPro diatur di berbagai yurisdiksi, FxPro menyediakan eksekusi berkecepatan tinggi, likuiditas mendalam, dan pengalaman trading yang berpusat pada klien.

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SOURCE FxPro