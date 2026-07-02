FxPro elimineert spreads op crypto's en indices

LONDEN, 2 juli 2026 /PRNewswire/ -- FxPro, de voornaamste broker ter wereld, heeft een ingrijpende herziening van zijn handelsvoorwaarden aangekondigd, waarbij spreads op belangrijke CFD's op cryptovaluta en indices volledig zijn afgeschaft.

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

Door de spreads op onder meer Bitcoin en Ethereum terug te brengen tot exact nul, biedt FxPro particuliere beleggers prijsstelling van institutioneel niveau en zet het een nieuwe maatstaf voor concurrerende handelsvoorwaarden. Deze nulspreads worden bovendien ondersteund door diepe liquiditeit, waardoor handelaren hiervan niet alleen kunnen profiteren bij minimale ordergroottes, maar ook bij de uitvoering van orders met een hoog volume.

Nulspreads op Bitcoin, Ethereum, Dow en Nasdaq100

Handelaren kunnen nu posities openen zonder enige opslag op de spread, ondersteund door een uiterst transparante structuur met lage commissies.

Met deze wijzigingen positioneert FxPro zich als dé broker voor actieve handelaren die op zoek zijn naar prijsstelling van institutioneel niveau, krachtige orderuitvoering en een hoge, flexibele hefboom.

"Door de spreads op ons Raw+-account terug te brengen tot nul, spelen we rechtstreeks in op de vraag vanuit de handelsgemeenschap naar markttoegang tegen uiterst lage kosten," aldus Jakub Soltys, Head of Execution bij FxPro. "We nemen onnodige frictie weg, zodat handelaren zich volledig kunnen richten op marktkansen dankzij prijsstelling van institutioneel niveau."

Afhankelijk van hun rechtsgebied hebben klanten via het Raw+-account toegang tot deze nieuw geoptimaliseerde handelsvoorwaarden met nulspreads op meerdere bekroonde platforms, waaronder MT4, MT5 en de vijfsterren-app van FxPro.

Forse verlaging van spreads op Standard-accounts

Ook voor FxPro Standard-accounts zijn de spreads met bijna tachtig percent verlaagd, waardoor aanzienlijk scherpere prijsstelling beschikbaar komt voor alle accounttypen en in alle rechtsgebieden.

Over FxPro

FxPro is de voornaamste broker ter wereld, heeft meer dan 145 onderscheidingen ontvangen en geniet het vertrouwen van miljoenen klanten wereldwijd. Al meer dan twintig jaar biedt de onderneming via zijn krachtige platforms toegang tot meer dan 2100 handelsinstrumenten, waaronder FX, aandelen, futures, indices, metalen, energie en meer. FxPro staat onder toezicht van toezichthouders in meerdere rechtsgebieden en biedt ultrasnelle orderuitvoering, diepe liquiditeit en een klantgerichte handelservaring.

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