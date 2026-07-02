FxPro 消除加密貨幣與指數的點差

倫敦2026年7月2日 /美通社/ -- 全球頂尖經紀商 FxPro 宣佈大幅調整交易條件，全面取消主要加密貨幣及指數差價合約 (CFD) 的點差。

FxPro 將比特幣及以太幣等產品的點差降至絕對零，為零售市場帶來機構級別的定價，同時為富競爭力的交易條件樹立新基準。 關鍵在於這些零點差具備充裕流動性作後盾，代表交易者不僅能以最小交易規模享用，即使執行大手數訂單亦同樣適用。

Zero Spreads on Bitcoin, Ethereum, Dow & Nasdaq100

比特幣、以太幣、道瓊斯指數及納斯達克 100 指數零點差

交易者現可執行完全無加點 (no markup) 的交易，並由高度透明的低佣金架構作支撐。

此等改革令 FxPro 成為活躍交易者最具吸引力的經紀商選擇，提供機構級定價、強大執行效率及靈活高槓桿。

FxPro 執行主管 Jakub Soltys 表示：「我們將旗艦 Raw+ 帳戶的點差調至零，以直接回應交易社群對超低成本進入市場的訴求。 我們正在消除障礙，讓交易者能以機構式定價專注於市場機會。」

客戶可視乎所屬司法管轄區，透過多個獲獎平台使用 Raw+ 帳戶類型，享受這些最新優化的零點差交易條件，平台包括 MT4、MT5 以及獲評為五星級的 FxPro 手機應用程式。

標準帳戶點差顯著下調

FxPro 標準帳戶的點差亦大幅削減近 80%，確保所有帳戶等級及司法管轄區的客戶，都能獲得明顯更佳的定價。

關於 FxPro

FxPro 為全球第一的經紀商，囊括逾 145 個獎項，深受世界各地數百萬客戶信任。 過去二十多年來，公司透過其強大的平台，提供超過 2,100 種交易產品，涵蓋外匯 (FX)、股票、期貨、指數、金屬、能源等市場。 FxPro 在多個司法管轄區均受監管，為客戶帶來極速執行、充裕流動性及以客為尊的交易體驗。

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SOURCE FxPro