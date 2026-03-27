GAC Filipinas realiza três movimentos estratégicos com ONE GAC 2.0 para aprofundar presença no mercado local

MANILA, Filipinas, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No início de 2026, a GAC continuou seu forte impulso de crescimento na região Ásia-Pacífico. Desde o final de janeiro, a GAC INTERNATIONAL Filipinas tem focado na "renovação da marca", completando um lançamento multifacetado — desde o anúncio de estratégias e aprimoramento da experiência até a mobilização de canais — em pouco mais de um mês. Esses esforços lançaram uma base sólida para o aprofundamento do engajamento no mercado local ao longo do ano. A GAC permanece comprometida com sua missão de localização de "Nas Filipinas, Para as Filipinas, Integrando-se às Filipinas, Servindo às Filipinas, Contribuindo para as Filipinas", tornando a renovação da marca e a transição para operações autônomas um passo crucial para cumprir essa visão.

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No final de janeiro, a GAC INTERNATIONAL Filipinas anunciou oficialmente o fortalecimento de suas operações diretas locais e revelou a estratégia da marca ONE GAC. Essa estratégia integra as três linhas de produtos e negócios existentes — GAC MOTOR, AION e HYPTEC — em uma estrutura unificada, focando em "Uma Marca Unificada, Um Canal Integrado, Um Padrão de Serviço Unificado." O objetivo é oferecer uma experiência de marca mais clara e consistente para os consumidores filipinos, ao mesmo tempo em que proporciona um impulso de crescimento mais forte para os parceiros concessionários.

Após o anúncio da estratégia, a GAC INTERNATIONAL Filipinas organizou um "Content Day" de dois dias no início de fevereiro em seu showroom em Makati, convidando a mídia automotiva e líderes de opinião importantes a vivenciar o AION V e o HYPTEC HT por meio de testes aprofundados e cocriação de conteúdo.

Como um marco fundamental na série de atividades de renovação de marcas, a Conferência de Revendedores GAC INTERNATIONAL 2026 das Filipinas foi realizada com sucesso em Manila em 27 de fevereiro. Esta foi a primeira reunião de concessionárias desde a transição para operações autônomas. A conferência reuniu 30 revendedores centrais de todo o país, avançando ainda mais a implementação em nível de canal. Na conferência, a equipe da GAC INTERNATIONAL Filipinas, guiada pela estratégia global ONE GAC 2.0, revelou seu plano de implementação para 2026 em quatro dimensões — produto, marketing, rede e pós-venda.

As iniciativas de renovação da marca GAC INTERNATIONAL Filipinas no primeiro trimestre de 2026 formaram uma sequência integrada, demonstrando claramente o caminho para a "transformação auto-operada" e a implementação da estratégia ONE GAC. Ao entrar na fase de auto-operação, a GAC INTERNATIONAL Filipinas continuará a fortalecer as capacidades operacionais locais, aprimorar a experiência de atendimento ao cliente e aprofundar sua presença no mercado filipino com um sistema mais completo.

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FONTE GAC