GAC Filipinas da tres pasos estratégicos con ONE GAC 2.0 para afianzar su presencia en el mercado local

MANILA, Filipinas, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A principios de 2026, GAC continuó su fuerte impulso de crecimiento en la región de Asia-Pacífico. Desde finales de enero, GAC INTERNATIONAL Filipinas se ha centrado en la "renovación de la marca", completando un lanzamiento multifacético —desde el anuncio de la estrategia y la mejora de la experiencia hasta la movilización de canales— en poco más de un mes. Estos esfuerzos han sentado una base sólida para profundizar la participación en el mercado local durante todo el año. GAC mantiene su compromiso con su misión de localización de "En Filipinas, para Filipinas, integrándose en Filipinas, sirviendo a Filipinas, contribuyendo a Filipinas", lo que convierte la renovación de la marca y la transición a operaciones autogestionadas en un paso crucial para cumplir con esta visión.

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A finales de enero, GAC INTERNATIONAL Filipinas anunció oficialmente el fortalecimiento de sus operaciones directas locales y presentó la estrategia de marca ONE GAC. Esta estrategia integra las tres líneas de productos y negocios existentes —GAC MOTOR, AION e HYPTEC— en un marco unificado, centrándose en "Una marca unificada, un canal integrado, un estándar de servicio unificado". El objetivo es ofrecer una experiencia de marca más clara y consistente a los consumidores filipinos, a la vez que se impulsa un mayor crecimiento para los concesionarios asociados.

Tras el anuncio de la estrategia, GAC INTERNATIONAL Filipinas organizó un evento de dos días, el "Content Day", a principios de febrero en su sala de exposición de Makati, invitando a medios de comunicación especializados en el sector automotriz y a líderes de opinión clave a experimentar el AION V y el HYPTEC HT mediante pruebas de conducción exhaustivas y la creación conjunta de contenido.

Como hito clave en la serie de actividades de renovación de marca, la Conferencia de Distribuidores de GAC INTERNATIONAL Filipinas 2026 se celebró con éxito en Manila el 27 de febrero. Esta fue la primera reunión de distribuidores desde la transición a operaciones autogestionadas. La conferencia congregó a 30 distribuidores clave de todo el país, impulsando aún más la implementación a nivel de canal. En la conferencia, el equipo de GAC INTERNATIONAL Filipinas, guiado por la estrategia global ONE GAC 2.0, presentó su plan de implementación para 2026 en cuatro dimensiones: producto, marketing, red y servicio posventa.

Las iniciativas de renovación de marca de GAC INTERNATIONAL Filipinas en el primer trimestre de 2026 han conformado una secuencia integrada, demostrando claramente el camino hacia la "transformación autogestionada" y la implementación de la estrategia ONE GAC. Al entrar en la fase de autogestión, GAC INTERNATIONAL Filipinas continuará fortaleciendo las capacidades operativas locales, mejorando la experiencia de servicio al cliente y profundizando su presencia en el mercado filipino con un sistema más completo.

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