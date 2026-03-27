GAC Filipinas presenta tres movimientos estratégicos con ONE GAC 2.0 para ampliar su presencia en el mercado local

MANILA, Filipinas, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A inicios de 2026, GAC continuó su fuerte impulso de crecimiento en la región Asia-Pacífico. Desde finales de enero, GAC INTERNATIONAL Filipinas se ha enfocado en la "renovación de la marca" y completó en tan solo un mes un lanzamiento multifacético que incluyó desde el anuncio de la estrategia y el mejoramiento de la experiencia hasta la movilización de canales. Estos esfuerzos han establecido una base sólida para aumentar su presencia en el mercado local durante todo el año. GAC mantiene su compromiso con su misión de localización "En Filipinas, para Filipinas, integrándose en Filipinas, sirviendo a Filipinas, contribuyendo a Filipinas", y convierte la renovación de la marca y la transición hacia operaciones autogestionadas en un paso crucial en el cumplimiento de su visión.

image

A finales de enero, GAC INTERNATIONAL Filipinas anunció oficialmente la consolidación de sus operaciones directas a nivel local y presentó la estrategia ONE GAC de la marca. Esta estrategia integra las tres líneas actuales de productos y negocios (GAC MOTOR, AION e HYPTEC) en un marco unificado, y se centra en la filosofía de "Una marca unificada, un canal integrado, un estándar de servicio unificado". El objetivo es ofrecer una experiencia de la marca más clara y consistente para el consumidor filipino, y a la vez proporcionar un mayor impulso en el crecimiento para los concesionarios asociados.

Luego del anuncio de la estrategia, GAC INTERNATIONAL Filipinas celebró a inicios de febrero en el concesionario de Makati el evento "Content Day" (Día de contenido) durante dos días, e invitó a la prensa especializada en el sector automotriz y a líderes de opinión a experimentar el AION V y el HYPTEC HT a través de amplias pruebas de conducción y creación conjunta de contenido.

Como un importante hito en la serie de actividades de renovación de la marca, se celebró exitosamente el 27 de febrero en Manila la Conferencia de Concesionarios de GAC INTERNATIONAL Filipinas 2026. El evento representó el primer encuentro de concesionarios desde que se realizara la transición hacia operaciones autogestionadas. La conferencia reunió a 30 concesionarios importantes del país, para seguir impulsando la implementación a nivel de canales. En la conferencia, el equipo de GAC INTERNATIONAL Filipinas, basados en la estrategia global ONE GAC 2.0, presentó su plan de implementación para 2026 en cuatro dimensiones: producto, marketing, redes y posventa.

Las iniciativas de renovación de la marca de GAC INTERNATIONAL Filipinas durante el primer trimestre de 2026 han creado una secuencia integrada para demostrar claramente el camino hacia la "transformación autogestionada" y la implementación de la estrategia ONE GAC. Con el inicio de la fase de operaciones autogestionadas, GAC INTERNATIONAL Filipinas continuará consolidando sus capacidades operativas a nivel local, mejorando la experiencia de servicio al cliente y ampliando su presencia en el mercado filipino con un sistema más completo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942862/image.jpg

FUENTE GAC