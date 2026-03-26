廣汽菲律賓品牌煥新連落三子，以ONE GAC 2.0深耕本土市場

菲律賓馬尼拉2026年3月26日 /美通社/ -- 2026年開年，廣汽在亞太區域延續強勁增長勢頭。自1月末起，廣汽國際菲律賓以「品牌煥新」為核心，在短短一個多月內完成了從戰略發佈、體驗升級到渠道動員的立體化佈局，為全年深耕本地市場奠定了堅實基調。廣汽始終秉持 「在菲律賓、為菲律賓、融入菲律賓、服務菲律賓、貢獻菲律賓」 的本土化使命，將品牌煥新與自營轉型作為踐行這一理念的關鍵一步。

1月下旬，廣汽國際菲律賓公司正式宣佈強化本地直營業務，並發佈ONE GAC品牌戰略。該戰略將原有的GAC MOTOR、AION與HYPTEC三大產品及業務整合至統一框架下，聚焦「一個統一品牌、一個整合渠道、一個統一服務標準」，旨在為菲律賓消費者帶來更清晰一致的品牌體驗，同時為經銷商夥伴注入更強增長動力。