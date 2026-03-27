GAC Philippines procède à trois changements stratégiques avec ONE GAC 2.0 pour renforcer sa présence sur le marché local

MANILLE, Philippines, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au début de l'année 2026, GAC a poursuivi sa forte croissance dans la région Asie-Pacifique. Depuis la fin du mois de janvier, GAC INTERNATIONAL Philippines s'est concentrée sur le « renouvellement de la marque », achevant un déploiement à multiples facettes, depuis l'annonce de la stratégie jusqu'à l'amélioration de l'expérience, en passant par la mobilisation des canaux, en un peu plus d'un mois. Ces efforts ont jeté des bases solides pour renforcer l'engagement des marchés locaux durant toute l'année. GAC reste attaché à sa mission de localisation « Aux Philippines, pour les Philippines, intégrant les Philippines, servant les Philippines, contribuant aux Philippines », faisant du renouvellement de la marque et de la transition vers des opérations autonomes une étape cruciale dans la réalisation de cette vision.

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Fin janvier, GAC INTERNATIONAL Philippines a officiellement annoncé le renforcement de ses opérations directes locales et dévoilé sa stratégie de marque ONE GAC. Cette stratégie intègre les trois lignes de produits et d'activités existantes - GAC MOTOR, AION et HYPTEC - dans un cadre unifié, axé sur « une marque unifiée, un canal intégré, une norme de service unifiée ». L'objectif est d'offrir aux consommateurs philippins une expérience de la marque plus claire et plus cohérente, tout en renforçant la dynamique de croissance des distributeurs partenaires.

Suite à l'annonce de la stratégie, GAC INTERNATIONAL Philippines a organisé une « Journée du contenu » de deux jours début février dans son showroom de Makati, invitant les médias spécialisés dans l'automobile et les principaux leaders d'opinion à découvrir l'AION V et l'HYPTEC HT grâce à des essais routiers approfondis et de la cocréation de contenu.

Étape clé dans la série d'activités de renouvellement de la marque, la conférence des concessionnaires de GAC INTERNATIONAL 2026 aux Philippines s'est tenue à Manille le 27 février. Il s'agissait du premier rassemblement des concessionnaires depuis le passage à des opérations autonomes. La conférence a rassemblé 30 revendeurs principaux de tout le pays, ce qui a permis de faire progresser la mise en œuvre au niveau des canaux de distribution. Lors de la conférence, l'équipe de GAC INTERNATIONAL Philippines, guidée par la stratégie mondiale ONE GAC 2.0, a dévoilé son plan de déploiement pour 2026 dans quatre domaines : produit, marketing, réseau et après-vente.

Les initiatives de renouvellement de la marque de GAC INTERNATIONAL Philippines au cours du premier trimestre 2026 ont constitué une séquence intégrée, démontrant clairement la voie de la « transformation auto-exécutée » et la mise en œuvre de la stratégie ONE GAC. Alors qu'il entame la phase d'auto-exécution, GAC INTERNATIONAL Philippines continuera à renforcer les capacités opérationnelles locales, à améliorer l'expérience du service à la clientèle et à renforcer sa présence sur le marché philippin grâce à un système plus complet.

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