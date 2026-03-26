GAC 필리핀, ONE GAC 2.0 통해 현지 시장 입지 강화 위한 3대 전략 실행

마닐라, 필리핀 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 2026년 초, GAC는 아시아•태평양 지역에서의 강력한 성장세를 이어갔다. 지난 1월 말부터 GAC 인터내셔널 필리핀(GAC INTERNATIONAL Philippines)은 '브랜드 리뉴얼'에 집중해 왔으며, 전략 발표와 고객 경험 강화부터 유통망 활성화까지 다각적인 전개를 불과 한 달여 만에 완료했다. 이러한 노력 덕분에 올해 내내 현지 시장 참여를 더욱 강화할 수 있는 확고한 기틀이 마련됐다. GAC는 '필리핀에서, 필리핀을 위해, 필리핀과 통합하고, 필리핀에 봉사하며, 필리핀에 기여한다(In Philippines, For Philippines, Integrating into Philippines, Serving Philippines, Contributing to Philippines)'는 현지화 전략을 지속적으로 추진하고 있으며, 브랜드 리뉴얼과 직영 운영 전환은 이러한 비전을 실현하기 위한 핵심 단계로 평가된다.

1월 말, GAC 인터내셔널 필리핀은 현지 직영 운영 강화 방침을 공식 발표하고 ONE GAC 브랜드 전략을 공개했다. 해당 전략은 기존의 세 가지 제품 및 사업 라인인 GAC MOTOR, AION, HYPTEC을 하나의 통합 체계로 묶어 '하나의 통합 브랜드, 하나의 통합 채널, 하나의 통합 서비스 기준(One Unified Brand, One Integrated Channel, One Unified Service Standard)'을 구현하는 것을 중심으로 한다. 이를 통해 필리핀 소비자에게 보다 명확하고 일관된 브랜드 경험을 제공하는 동시에 딜러 파트너에게는 더욱 강력한 성장 동력을 제공하는 것을 목표로 한다.

전략 발표 이후, GAC 인터내셔널 필리핀은 2월 초 마카티(Makati) 쇼룸에서 이틀간 '콘텐츠 데이(Content Day)'를 열고 자동차 전문 미디어 및 주요 의견 선도자(KOL)를 초청해 AION V와 HYPTEC HT 차량의 시승과 콘텐츠 공동 제작을 진행했다.

브랜드 리뉴얼 활동의 핵심 이정표로서 2월 27일 마닐라에서는 'GAC 인터내셔널 2026 필리핀 딜러 컨퍼런스(GAC INTERNATIONAL 2026 Philippines Dealer Conference)'가 성공적으로 개최됐다. 이는 직영 운영 전환 이후 첫 딜러 행사로, 전국에서 30개 핵심 딜러가 참석해 채널 차원의 실행력을 한층 강화했다. 이 행사에서 GAC 인터내셔널 필리핀은 ONE GAC 2.0 글로벌 전략을 바탕으로 제품, 마케팅, 네트워크, AS 등 4개 분야에 걸친 2026년 실행 계획을 발표했다.

2026년 1분기 동안 추진된 GAC 인터내셔널 필리핀의 브랜드 리뉴얼 활동은 통합된 흐름을 형성하며 '직영 전환'과 ONE GAC 전략 실행의 명확한 방향성을 제시했다. 직영 운영 단계에 진입한 GAC 인터내셔널 필리핀은 앞으로도 현지 운영 역량을 지속적으로 강화하고 고객 서비스 경험을 개선하는 한편, 보다 완성도 높은 시스템을 기반으로 필리핀 시장 내 입지를 더욱 확대해 나갈 계획이다.

SOURCE GAC