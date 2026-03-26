GAC Philippines setzt mit „ONE GAC 2.0" drei strategische Maßnahmen um, um seine Präsenz auf dem lokalen Markt zu stärken

MANILA, Philippinen, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Anfang 2026 setzte GAC seine starke Wachstumsdynamik im asiatisch-pazifischen Raum fort. Seit Ende Januar konzentriert sich GAC INTERNATIONAL Philippines auf die „Markenerneuerung" und hat in etwas mehr als einem Monat eine vielschichtige Umsetzung abgeschlossen – von der Bekanntgabe der Strategie über die Verbesserung des Kundenerlebnisses bis hin zur Mobilisierung der Vertriebskanäle. Diese Bemühungen haben eine solide Grundlage für die Vertiefung des Engagements auf dem lokalen Markt im Laufe des Jahres geschaffen. GAC bleibt seiner Lokalisierungsmission „In den Philippinen, für die Philippinen, Integration in die Philippinen, Dienst an den Philippinen, Beitrag für die Philippinen" verpflichtet und betrachtet die Markenerneuerung und den Übergang zu eigenständigem Betrieb als entscheidenden Schritt zur Verwirklichung dieser Vision.

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Ende Januar gab GAC INTERNATIONAL Philippines offiziell die Stärkung seiner lokalen Direktaktivitäten bekannt und stellte die Markenstrategie „ONE GAC" vor. Diese Strategie integriert die drei bestehenden Produkt- und Geschäftsbereiche – GAC MOTOR, AION und HYPTEC – in einen einheitlichen Rahmen und konzentriert sich auf „Eine einheitliche Marke, einen integrierten Vertriebskanal, einen einheitlichen Servicestandard". Ziel ist es, den philippinischen Verbrauchern ein klareres und konsistenteres Markenerlebnis zu bieten und gleichzeitig den Händlerpartnern stärkere Wachstumsimpulse zu geben.

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Strategie veranstaltete GAC INTERNATIONAL Philippines Anfang Februar einen zweitägigen „Content Day" in seinem Showroom in Makati und lud Automobilmedien sowie wichtige Meinungsführer ein, den AION V und den HYPTEC HT durch ausführliche Testfahrten und die gemeinsame Erstellung von Inhalten zu erleben.

Als wichtiger Meilenstein in der Reihe der Aktivitäten zur Markenerneuerung fand am 27. Februar in Manila die GAC INTERNATIONAL 2026 Philippines Dealer Conference erfolgreich statt. Dies war das erste Händlertreffen seit dem Übergang zum eigenständigen Betrieb. Die Konferenz brachte 30 Kernhändler aus dem ganzen Land zusammen und trieb die Umsetzung auf Vertriebsebene weiter voran. Auf der Konferenz stellte das Team von GAC INTERNATIONAL Philippines, geleitet von der globalen Strategie „ONE GAC 2.0", seinen Umsetzungsplan für 2026 in vier Dimensionen vor: Produkt, Marketing, Netzwerk und Kundendienst.

Die Initiativen zur Markenerneuerung von GAC INTERNATIONAL Philippines im ersten Quartal 2026 bilden eine integrierte Abfolge, die den Weg für die „Transformation zum eigenständigen Betrieb" und die Umsetzung der ONE GAC-Strategie klar aufzeigt. Mit dem Eintritt in die Phase des eigenständigen Betriebs wird GAC INTERNATIONAL Philippines weiterhin die lokalen operativen Fähigkeiten stärken, das Kundenerlebnis verbessern und seine Präsenz auf dem philippinischen Markt mit einem umfassenderen System vertiefen.

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