GAC Fornece Frota Oficial e Suporte 24/7 para os 15º Jogos Nacionais em Hong Kong e Macau

HONG KONG e MACAU, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- As cerimônias oficiais de entrega de veículos para os eventos de Hong Kong e Macau dos 15º Jogos Nacionais da República Popular da China, 12º Jogos Nacionais para Pessoas com Deficiência e 9º Jogos Olímpicos Especiais Nacionais da República Popular da China (doravante denominados "15º Jogos Nacionais") foram realizadas com sucesso nos dias 15 e 22 de outubro, respectivamente. Os 15º Jogos Nacionais são organizados conjuntamente por Guangdong, Hong Kong e Macau pela primeira vez. Representando não apenas o maior e mais abrangente evento esportivo da China, eles também servem como uma grande ocasião para "demonstrar os pontos fortes institucionais, mostrar o caráter da Área da Baía e destacar a cultura de Lingnan". Como parceira automotiva oficial exclusiva dos 15º Jogos Nacionais, a GAC está aproveitando suas capacidades inovadoras em tecnologia automotiva para fornecer serviços abrangentes e de alta qualidade de suporte a veículos para os eventos nas três regiões.

Image

Com sua vasta experiência na fabricação de volantes à direita, a GAC entregou um total de 365 veículos de volante à direita personalizados para as divisões de Hong Kong e Macau. A frota inclui 90 MPVs elétricos inteligentes, os E9 PHEVs e 180 SUVs elétricos de luxo, o HYPTEC HT, para Hong Kong, juntamente com 95 E9 PHEVs para Macau.

Para atender às complexas demandas operacionais de alta intensidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos 15º Jogos Nacionais, a GAC aderiu à sua filosofia "Cliente em Primeiro Lugar, Serviço em Primeiro Lugar". Com base em sua rede de serviços madura e extensa experiência em suporte a eventos, o GAC construiu um sistema abrangente de serviços de "zero erros, zero avarias e zero preocupações" para a divisão de Macau, com operações 24 horas por dia e mecanismos de resposta a emergências. Por meio do estabelecimento de um Centro de Serviço de Mobilidade Inteligente, do treinamento sistemático de motoristas e da implantação do "Serviço de Código Único do GAC", o GAC garante serviços de transporte seguros, eficientes e confiáveis, apoiando o bom funcionamento dos 15º Jogos Nacionais.

Aproveitando essa parceria como uma oportunidade, o GAC continuará a manter seu compromisso "In Local, For Local" com o desenvolvimento local em Hong Kong e Macau, tornando-se um parceiro de alta qualidade, alta tecnologia e confiável para os consumidores. Como criadora de mobilidade de baixo carbono, verde e inteligente para uma vida melhor, a GAC tomará essa colaboração como um novo ponto de partida para integrar profundamente seus pontos fortes tecnológicos ao espírito de inovação dos Jogos Nacionais. Ao mesmo tempo, o GAC se unirá aos 15º Jogos Nacionais para contribuir para o desenvolvimento de alta qualidade da Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e da estratégia de "Energia Automotiva".

