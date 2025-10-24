GAC suministra flota oficial y soporte 24/7 para los XV Juegos Nacionales en Hong Kong y Macao

HONG KONG y MACAO, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Las ceremonias oficiales de entrega de vehículos para los eventos en Hong Kong y Macao de los XV Juegos Nacionales de la República Popular China, los XII Juegos Nacionales para Personas con Discapacidad y los IX Juegos Olímpicos Especiales Nacionales de la República Popular China (en adelante, los "XV Juegos Nacionales") se celebraron con éxito el 15 y el 22 de octubre, respectivamente. Por primera vez, los XV Juegos Nacionales son organizados conjuntamente por Guangdong, Hong Kong y Macao. Representan no solo el evento deportivo más grande y de mayor nivel en China, sino que también constituyen una gran ocasión para demostrar la fortaleza institucional, destacar el carácter del Área de la Bahía y destacar la cultura Lingnan. Como socio automotriz oficial exclusivo de los XV Juegos Nacionales, GAC aprovecha sus innovadoras capacidades en tecnología automotriz para brindar servicios integrales y de alta calidad de soporte vehicular para los eventos en las tres regiones.

Image

Gracias a su amplia experiencia en la fabricación de vehículos con volante a la derecha, GAC entregó un total de 365 vehículos personalizados con volante a la derecha para las divisiones de Hong Kong y Macao. La flota incluye 90 monovolúmenes eléctricos inteligentes (E9PHEV) y 180 SUV eléctricos de lujo (HYPTECHT) para Hong Kong, además de 95 E9PHEV para Macao.

Para satisfacer las complejas y exigentes demandas operativas 24/7 de los XV Juegos Nacionales, GAC se ha adherido a su filosofía de "Primero el cliente, primero el servicio". Gracias a su consolidada red de servicios y a su amplia experiencia en la asistencia a eventos, GAC ha desarrollado un sistema integral de "cero errores, cero averías y cero preocupaciones" para la división de Macao, con operaciones las 24 horas y mecanismos de respuesta ante emergencias. Mediante el establecimiento de un Centro de Servicios de Movilidad Inteligente, la formación sistemática de conductores y la implementación del "Servicio de Código Único GAC", GAC garantiza servicios de transporte seguros, eficientes y fiables, contribuyendo al buen funcionamiento de los XV Juegos Nacionales.

Aprovechando esta colaboración como una oportunidad, GAC mantendrá su compromiso "Local, para Local" con el desarrollo local en Hong Kong y Macao, convirtiéndose en un socio confiable, de alta tecnología y de primera calidad para los consumidores. Como creador de una movilidad baja en carbono, ecológica e inteligente para una vida mejor, GAC tomará esta colaboración como un nuevo punto de partida para integrar profundamente sus fortalezas tecnológicas con el espíritu innovador de los Juegos Nacionales. Al mismo tiempo, GAC se unirá a los XV Juegos Nacionales para contribuir al desarrollo de alta calidad de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y a la estrategia "Automotive Power".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804446/Image.jpg