GAC liefert die offizielle Flotte und 24/7-Support für die 15. Nationalen Spiele in Hongkong und Macao

News provided by

GAC

Oct 24, 2025, 09:55 ET

HONG KONG und MACAO, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die offiziellen Fahrzeugübergabezeremonien für die Veranstaltungen in Hongkong und Macao im Rahmen der 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China, der 12. Nationalen Spiele für Menschen mit Behinderungen und der 9. Nationalen Olympischen Spezialspiele der Volksrepublik China (im Folgenden als "15. Nationale Spiele" bezeichnet), wurden am 15. Oktober bzw. 22. Oktober erfolgreich durchgeführt. Die 15. Nationalen Spiele werden zum ersten Mal gemeinsam von Guangdong, Hongkong und Macao ausgerichtet. Sie sind nicht nur die höchste und größte umfassende Sportveranstaltung in China, sondern auch eine großartige Gelegenheit, "institutionelle Stärken zu demonstrieren, den Charakter der Bay Area zu zeigen und die Kultur der Lingnan hervorzuheben". Als exklusiver offizieller Automobilpartner der 15. Nationalen Spiele nutzt GAC seine innovativen Fähigkeiten im Bereich der Automobiltechnologie, um umfassende, qualitativ hochwertige Fahrzeugdienstleistungen für die Veranstaltungen in den drei Regionen anzubieten.

Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Herstellung von Fahrzeugen mit Rechtslenkung lieferte GAC insgesamt 365 kundenspezifische Fahrzeuge mit Rechtslenkung für die Abteilungen Hongkong und Macao. Die Flotte umfasst 90 intelligente elektrische MPVs, die E9 PHEVs, und 180 luxuriöse elektrische SUVs, die HYPTEC HT, für Hongkong sowie 95 E9 PHEVs für Macao.

Um den komplexen und hochintensiven 24/7-Betriebsanforderungen der 15. Nationalen Spiele gerecht zu werden, hat sich GAC an seine Philosophie "Customer First, Service First" gehalten. Auf der Grundlage seines ausgereiften Servicenetzes und seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Veranstaltungsunterstützung hat GAC ein umfassendes "Null-Fehler-, Null-Pannen- und Null-Sorgen"-Servicesystem für den Geschäftsbereich Macao aufgebaut, das einen Betrieb rund um die Uhr und Notfallreaktionsmechanismen umfasst. Durch die Einrichtung eines intelligenten Mobilitätsservicezentrums, systematische Fahrerschulungen und die Einführung des "GAC One-Code Service" gewährleistet  GAC sichere, effiziente und zuverlässige Transportdienstleistungen und unterstützt damit den reibungslosen Ablauf der 15. nationalen Spiele.

GAC wird diese Partnerschaft als Chance nutzen und sich weiterhin nach dem Motto "In Local, For Local" für die lokale Entwicklung in Hongkong und Macao engagieren, um ein qualitativ hochwertiger, hochtechnologischer und zuverlässiger Partner für die Verbraucher zu werden. Als Erfinder einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten Mobilität für ein besseres Leben wird GAC diese Zusammenarbeit als neuen Ausgangspunkt nehmen, um seine technologischen Stärken mit dem innovationsorientierten Geist der Nationalen Spiele zu verbinden. Gleichzeitig wird GAC gemeinsam mit den 15. Nationalen Spielen einen Beitrag zur hochwertigen Entwicklung des Großraums Guangdong-Hongkong-Macao und der Strategie "Automotive Power" leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804446/Image.jpg

