GAC suministra a la flota oficial y asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para los 15 .º Juegos Nacionales de Hong Kong y Macao

HONG KONG y MACAO, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Las ceremonias oficiales de entrega de vehículos para los eventos de Hong Kong y Macao de los 15. ° Juegos Nacionales de la República Popular China, los 12. ° Juegos Nacionales para Personas con Discapacidad y los 9. ° Juegos Olímpicos Especiales Nacionales, la República Popular China (en adelante, los "15. ° Juegos Nacionales"), se celebraron con éxito el 15 y el 22 de octubre, respectivamente. Los 15º Juegos Nacionales son organizados conjuntamente por Guangdong, Hong Kong y Macao por primera vez. Representan no solo el evento deportivo integral de más alto nivel y más grande de China, sino que también sirven como una gran ocasión para "demostrar las fortalezas institucionales, mostrar el carácter del Área de la Bahía y resaltar la cultura de Lingnan". Como socio automotriz oficial exclusivo de los 15º Juegos Nacionales, GAC está aprovechando sus capacidades innovadoras en tecnología automotriz para proporcionar servicios de soporte de vehículos integrales y de alta calidad para los eventos en las tres regiones.

Con su amplia experiencia en la fabricación de vehículos con volante a la derecha, GAC entregó un total de 365 vehículos con volante a la derecha personalizados para las divisiones de Hong Kong y Macao. La flota incluye 90 monovolúmenes eléctricos inteligentes, los PHEV E9 y 180 SUV eléctricos de lujo, el HYPTEC HT, para Hong Kong, junto con 95 PHEV E9 para Macao.

Para satisfacer las complejas demandas operativas de alta intensidad 24/7 de los 15º Juegos Nacionales, GAC se ha adherido a su filosofía "El cliente primero, el servicio primero". Basándose en su red de servicio madura y su amplia experiencia en soporte de eventos, GAC ha creado un sistema de servicio completo de "cero errores, cero averías y cero preocupaciones" para la división de Macao, que ofrece operaciones las 24 horas del día y mecanismos de respuesta a emergencias. A través del establecimiento de un Centro de Servicio de Movilidad Inteligente, la capacitación sistemática de los conductores y el lanzamiento del "Servicio de Código Único de GAC", GAC garantiza servicios de transporte seguros, eficientes y confiables, apoyando el buen funcionamiento de los 15º Juegos Nacionales.

Aprovechando esta asociación como una oportunidad, GAC continuará manteniendo su compromiso "In Local, For Local" con el desarrollo local en Hong Kong y Macao, convirtiéndose en un socio de primera calidad, de alta tecnología y confiable para los consumidores. Como creador de movilidad baja en carbono, ecológica e inteligente para una vida mejor, GAC tomará esta colaboración como un nuevo punto de partida para integrar profundamente sus fortalezas tecnológicas con el espíritu innovador de los Juegos Nacionales. Al mismo tiempo, GAC se unirá a los 15º Juegos Nacionales para contribuir al desarrollo de alta calidad de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y la estrategia "Automotive Power".

