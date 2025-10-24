GAC fournit la flotte officielle et l'assistance 24/7 pour les 15e Jeux nationaux à Hong Kong et Macao

HONG KONG et MACAO, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les cérémonies officielles de remise des véhicules pour les événements de Hong Kong et de Macao des 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine, des 12e Jeux nationaux pour les personnes handicapées et des 9e Jeux olympiques spéciaux nationaux de la République populaire de Chine (ci-après dénommés les "15e Jeux nationaux"), se sont déroulées avec succès le 15 octobre et le 22 octobre respectivement. Les 15e Jeux nationaux sont organisés conjointement par Guangdong, Hong Kong et Macao pour la première fois. Il s'agit non seulement du plus haut niveau et du plus grand événement sportif de Chine, mais aussi d'une grande occasion de "démontrer les forces institutionnelles, de mettre en valeur le caractère de la région de la baie et de mettre en avant la culture de Lingnan". En tant que partenaire automobile officiel exclusif des 15e Jeux nationaux, GAC s'appuie sur ses capacités d'innovation dans le domaine de la technologie automobile pour fournir des services d'assistance automobile complets et de haute qualité pour les événements dans les trois régions.

Forte de sa grande expérience dans la fabrication de véhicules à conduite à droite, GAC a livré un total de 365 véhicules à conduite à droite personnalisés pour les divisions de Hong Kong et de Macao. La flotte comprend 90 monospaces électriques intelligents, les E9 PHEV, et 180 SUV électriques de luxe, les HYPTEC HT, pour Hong Kong, ainsi que 95 E9 PHEV pour Macao.

Pour répondre aux exigences opérationnelles complexes et de haute intensité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des 15e Jeux nationaux, GAC a adhéré à sa philosophie "Le client d'abord, le service d'abord". S'appuyant sur son réseau de service mature et sa vaste expérience en matière de soutien aux événements, GAC a mis en place un système de service complet "zéro erreur, zéro panne et zéro problème" pour la division de Macao, avec des opérations 24 heures sur 24 et des mécanismes d'intervention d'urgence. Grâce à la création d'un centre de services de mobilité intelligente, à la formation systématique des chauffeurs et au déploiement du "GAC One-Code Service", GAC assure des services de transport sûrs, efficaces et fiables, contribuant ainsi au bon déroulement des 15e Jeux nationaux.

En tirant parti de ce partenariat, GAC continuera à respecter son engagement "In Local, For Local" en faveur du développement local à Hong Kong et à Macao, en devenant un partenaire fiable, de haute technologie et de qualité supérieure pour les consommateurs. En tant que créateur d'une mobilité verte, intelligente et à faible émission de carbone pour une vie meilleure, GAC considérera cette collaboration comme un nouveau point de départ pour intégrer profondément ses forces technologiques à l'esprit d'innovation des Jeux nationaux. Dans le même temps, GAC s'associera aux 15e Jeux nationaux pour contribuer au développement de haute qualité de la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et à la stratégie "Automotive Power".

