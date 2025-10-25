GAC, 홍콩•마카오에서 열린 제15회 전국체전에 공식 차량 공급 및 24시간 지원 제공

홍콩 및 마카오 2025년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 중화인민공화국 제15회 전국체육대회(15th National Games of the People's Republic of China)와 제12회 전국장애인체육대회•제9회 전국스페셜올림픽(12th National Games for Persons with Disabilities & the 9th National Special Olympic Games, 이하 '제15회 '전국체전')의 홍콩•마카오 행사 차량 공식 인도식이 각각 10월 15일과 10월 22일 성공적으로 개최됐다. 제15회 전국체전은 광둥성, 홍콩, 마카오가 최초로 공동 개최하는 대회로 중국 내 최고 수준이자 최대 규모의 종합 스포츠 행사일 뿐만 아니라 '제도적 강점을 보여주고, 웨강아오 대만구(Greater Bay Area) 지역의 특색을 선보이며, 영남(嶺南) 문화를 빛내는' 중요한 행사이기도 하다. 제15회 전국체전의 독점 공식 자동차 파트너사인 GAC는 자동차 기술 분야의 혁신 역량을 바탕으로 광둥, 홍콩, 마카오 3개 지역에서 열리는 대회에 고품질의 종합 차량 지원 서비스를 제공하고 있다.

GAC는 우핸들 차량 제조 분야에서 쌓아온 풍부한 경험을 기반으로 홍콩과 마카오 지역에 총 365대의 맞춤형 우핸들 차량을 공급했다. 홍콩에는 지능형 전기 MPV E9 PHEV 90대와 럭셔리 전기 SUV HYPTEC HT 180대를, 마카오에는 E9 PHEV 95대를 인도했다.

GAC는 제15회 전국체전에서 24시간 고강도 운영 수요를 충족하기 위해 '고객 제일, 서비스 제일(Customer First, Service First)'이라는 철학을 고수하고 있다. GAC는 성숙한 서비스 네트워크와 풍부한 행사 지원 경험을 바탕으로 마카오 지역을 위해 24시간 운영 및 비상 대응 체계를 갖춘 종합적인 '무오류, 무고장, 무걱정(zero errors, zero breakdowns, and zero concerns)' 서비스 시스템을 구축했다. 또한 지능형 모빌리티 서비스 센터(Intelligent Mobility Service Center) 설립, 체계적인 운전기사 교육, 'GAC 원코드 서비스(GAC One-Code Service)' 도입을 통해 안전하고 효율적이면서 신뢰할 수 있는 운송 서비스를 보장하며 제15회 전국체전의 원활한 운영을 지원하고 있다.

GAC는 이번 협력을 계기로 홍콩과 마카오 지역 발전을 위해 '현지에서, 현지인을 위하겠다(In Local, For Local)'는 약속을 계속 지켜 나가면서 소비자에게 프리미엄 품질의 첨단 기술을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김할 것이다. GAC는 더 나은 삶을 만들어 나가기 위한 저탄소•친환경•지능형 모빌리티의 창조자로서 이번 협력을 새로운 출발점으로 삼아 자사의 기술적 강점을 전국체전의 혁신 주도 정신과 심도 있는 통합을 이룰 것이다. 이와 동시에 GAC는 제15회 전국체전과 손잡고 웨강아오 대만구의 고품질 발전과 '자동차 파워(Automotive Power)' 전략에 기여할 것이다.

SOURCE GAC