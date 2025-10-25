GAC、香港・マカオ共催の第15回全国運動会に公式車両と24時間365日体制のサポートを提供

香港・マカオ、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- 中華人民共和国の第15回全国運動会、ならびに第12回全国障害者スポーツ大会および第9回スペシャルオリンピックス（以下「第15回全国運動会」）の香港・マカオ会場における公式車両引き渡し式が、それぞれ10月15日と10月22日に無事開催されました。第15回全国運動会は、初めて広東省・香港・マカオによって共同開催されます。これは中国で最高峰かつ最大規模の総合スポーツ大会であるだけでなく、「制度の強みを示し、湾区の特色を発信し、嶺南文化を際立たせる」盛大な祭典でもあります。第15回全国運動会の唯一の公式自動車パートナーとして、GACは自動車技術における革新的な能力を活かし、3地域にわたる大会に対して包括的かつ高品質な車両サポートサービスを提供しています。

右ハンドル車の製造における豊富な経験を活かし、GACは香港・マカオ会場向けに合計365台の特別仕様右ハンドル車を納入しました。この車両群には、香港向けに90台のインテリジェント電動MPV「E9 PHEV」と180台の高級電動SUV「HYPTEC HT」が含まれており、さらにマカオ向けには95台の「E9 PHEV」が納入されています。

第15回全国運動会における複雑かつ24時間365日体制の高負荷な運営ニーズに対応するため、GACは「お客様第一、サービス第一」の理念を貫いています。GACは、成熟したサービスネットワークと豊富なイベントサポートの実績を活かし、マカオ会場向けに「エラーゼロ、故障ゼロ、不安ゼロ」を掲げた包括的なサービス体制を構築しています。この体制には、24時間体制の運営および緊急対応メカニズムが組み込まれています。GACはインテリジェントモビリティサービスセンターの設立、体系的なドライバー研修、「GACワンコードサービス」の導入を通じて、安全で効率的かつ信頼性の高い輸送サービスを実現し、第15回全国運動会の円滑な運営を支えています。

GACは今回のパートナーシップを契機として、香港およびマカオにおける地域発展への取り組みを示す「地域に根ざし、地域のために（In Local, For Local）」という理念を引き続き堅持し、プレミアム品質・高技術・高信頼のパートナーとして消費者に寄り添っていきます。低炭素でグリーンかつインテリジェントなモビリティを創造し、より良い生活を実現する企業として、GACは今回の協業を新たな出発点とし、自社の技術的強みを全国運動会のイノベーション推進の精神と深く融合させていきます。同時にGACは、第15回全国運動会と手を携え、広東・香港・マカオ大湾区の高品質な発展および「自動車強国」戦略への貢献を目指します。

