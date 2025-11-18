GAC lança estratégia local na Austrália com três novos modelos estreando simultaneamente, revelando um novo capítulo no Pacífico Sul

SYDNEY  , 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 18 de novembro, a GAC realizou uma grande cerimônia em Sydney para lançar sua marca e novos modelos de veículos na Austrália, apresentando oficialmente sua estratégia local da Austrália — "GAC: aumentando a confiança australiana". Esse marco marca a implementação tangível da estratégia global do GAC, "ONE GAC 2.0", na Austrália e significa o início de um novo capítulo no desenvolvimento da marca na Austrália e na região do Pacífico Sul.

Wei Haigang, Presidente da GAC INTERNATIONAL, declarou: "A GAC está aqui com um compromisso de longo prazo. Permaneceremos fiéis ao nosso princípio de "Na Austrália, para a Austrália, integrando-se à Austrália, atendendo à Austrália e contribuindo para a Austrália". Nossa ambição é trazer mobilidade verde, inteligente e agradável para os clientes australianos e nos tornarmos uma marca de confiança neste mercado."

Como destaques do evento, a GAC apresentou três modelos principais estratégicos aos consumidores australianos: o espaçoso SUV inteligente AION V, o primeiro MPV M8 PHEV de luxo híbrido plug-in do país, e o moderno SUV inteligente EMZOOM. Juntos, esses modelos oferecem uma gama abrangente de soluções de mobilidade - abrangendo opções puramente elétricas, híbridas plug-in e de combustível - para atender a diversas necessidades, desde viagens urbanas até viagens familiares e uso comercial. Nos próximos cinco anos, a GAC planeja introduzir mais de dez novos modelos em sedãs, SUVs, picapes e MPVs.

Em termos de desenvolvimento de rede de liderança, a subsidiária australiana da GAC está operacional, com nove pontos de venda e serviços iniciais. Nos próximos cinco anos, a rede se expandirá para mais de 100 concessionárias, cobrindo as principais regiões e cidades da Austrália.

Para o desenvolvimento do sistema de serviço, a GAC introduziu seu modelo de serviço "GAC Care", oferecendo benefícios líderes, como uma garantia de veículo de quilometragem ilimitada de sete anos e uma garantia de bateria de quilometragem ilimitada de oito anos. Ao mesmo tempo, a GAC lançará seu padrão global de vendas e serviços GSSW, oferecendo uma experiência de alta qualidade ao cliente, abrangendo agendamento, recepção, manutenção, entrega de veículos e acompanhamento pós-venda.

No ecossistema de energia renovável, a GAC fará uma parceria com revendedores locais para fornecer serviços de carregamento CC e CA nos locais das concessionárias. Os clientes de veículos de nova energia receberão carregadores domésticos de cortesia e soluções de carregamento de emergência, promovendo o ecossistema de mobilidade verde da Austrália.

Com 9 parceiros de concessionárias a bordo, o GAC embarcou oficialmente em sua jornada no mercado australiano, trabalhando juntos para construir um ecossistema de mobilidade verde vibrante e oferecer experiências de mobilidade melhores e mais inteligentes para os consumidores locais.

