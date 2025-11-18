-GAC lanza la estrategia local para Australia con el debut simultáneo de tres nuevos modelos, inaugurando un nuevo capítulo en el Pacífico Sur

SYDNEY, 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El 18 de noviembre, GAC celebró en Sídney la ceremonia de lanzamiento de su nueva marca y modelo, presentando oficialmente su Estrategia Local para Australia: 'GAC: Impulsando la Confianza Australiana'. Este hito marca la implementación tangible de la estrategia global de GAC, "ONE GAC 2.0", en Australia y significa el comienzo de un nuevo capítulo en el desarrollo de la marca en Australia y la región del Pacífico Sur.

image

Wei Haigang, presidente de GAC INTERNATIONAL, declaró: "GAC está aquí con un compromiso a largo plazo. Nos mantendremos fieles a nuestro principio de "En Australia, para Australia, integrándonos en Australia, sirviendo a Australia y contribuyendo a Australia". Nuestra ambición es ofrecer movilidad ecológica, inteligente y placentera a los clientes australianos y convertirnos en una marca de confianza en este mercado".

Como aspectos destacados del evento, GAC presentó tres modelos insignia estratégicos a los consumidores australianos: el espacioso SUV inteligente AION V, el primer monovolumen de lujo híbrido enchufable del país, el M8 PHEV, y el moderno SUV inteligente EMZOOM. En conjunto, estos modelos ofrecen una gama completa de soluciones de movilidad —que abarcan opciones totalmente eléctricas, híbridas enchufables y de gasolina— para satisfacer diversas necesidades, desde los desplazamientos urbanos hasta los viajes familiares y el uso empresarial. En los próximos cinco años, GAC planea lanzar más de diez nuevos modelos entre sedanes, SUV, camionetas pickup y monovolúmenes.

En cuanto al desarrollo de la red de liderazgo, la filial australiana de GAC ya está operativa, con nueve puntos de venta y servicio iniciales. En los próximos cinco años, la red se expandirá a más de 100 concesionarios, abarcando las principales regiones y ciudades de Australia.

Para el desarrollo del sistema de servicio, GAC ha introducido su modelo de servicio "GAC Care", que ofrece ventajas destacadas como una garantía de siete años sin límite de kilometraje para el vehículo y una garantía de ocho años sin límite de kilometraje para la batería. Asimismo, GAC implementará su estándar global de ventas y servicio GSSW, que proporciona una experiencia de cliente de alta calidad que abarca la gestión de citas, la recepción, el mantenimiento, la entrega del vehículo y el seguimiento posventa.

En el nuevo ecosistema de energías renovables, GAC colaborará con concesionarios locales para ofrecer servicios de carga tanto de CC como de CA en sus instalaciones. Los clientes de vehículos de nuevas energías recibirán cargadores domésticos y soluciones de carga de emergencia gratuitos, impulsando así el ecosistema de movilidad sostenible de Australia.

Con 9 socios concesionarios a bordo, GAC se ha embarcado oficialmente en su andadura en el mercado australiano, trabajando juntos para construir un ecosistema de movilidad verde vibrante y ofrecer experiencias de movilidad más inteligentes y mejores para los consumidores locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826066/image.jpg