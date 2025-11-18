GAC startet in Australien eine lokale Strategie mit drei neuen Modellen, die gleichzeitig eingeführt werden und ein neues Kapitel im Südpazifik eröffnen

SYDNEY, 18. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 18. November hielt GAC eine große Zeremonie in Sydney ab, um seine Marke und neue Fahrzeugmodelle in Australien einzuführen, und stellte offiziell seine lokale Strategie für Australien vor - „GAC: Wachsendes Vertrauen in Australien." Dieser Meilenstein markiert die konkrete Umsetzung der globalen GAC-Strategie „ONE GAC 2.0" in Australien und bedeutet den Beginn eines neuen Kapitels in der Entwicklung der Marke in Australien und der Region Südpazifik.

Wei Haigang, Präsident von GAC INTERNATIONAL, erklärte: „GAC ist hier mit langfristigem Engagement dabei. Wir werden unserem Grundsatz "In Australien, für Australien, in Australien integriert, Australien dienend und einen Beitrag zu Australien leisten" treu bleiben. Unser Ziel ist es, den australischen Kunden eine umweltfreundliche, intelligente und angenehme Mobilität zu bieten und eine vertrauenswürdige Marke auf diesem Markt zu werden."

Als Höhepunkt der Veranstaltung stellte GAC den australischen Verbrauchern drei strategische Vorzeigemodelle vor: den geräumigen intelligenten SUV AION V, den ersten Plug-in-Hybrid-Luxus-MPV M8 PHEV und den trendigen intelligenten SUV EMZOOM. Zusammen bieten diese Modelle ein umfassendes Angebot an Mobilitätslösungen - von reinen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Kraftstoffoptionen - für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, vom städtischen Pendlerverkehr über Familienreisen bis hin zur geschäftlichen Nutzung. In den nächsten fünf Jahren plant GAC die Einführung von mehr als zehn neuen Modellen, darunter Limousinen, SUVs, Pickups und Vans.

Was die Entwicklung des Führungsnetzes betrifft, so hat die australische Tochtergesellschaft von GAC ihre Arbeit aufgenommen und verfügt über neun erste Verkaufs- und Servicestellen. In den nächsten fünf Jahren soll das Netz auf über 100 Händler erweitert werden, die die wichtigsten Regionen und Großstädte Australiens abdecken.

Für die Entwicklung des Servicesystems hat GAC das Servicemodell „GAC Care" eingeführt, das führende Leistungen wie eine siebenjährige Fahrzeuggarantie mit unbegrenzter Kilometerleistung und eine achtjährige Batteriegarantie mit unbegrenzter Kilometerleistung bietet. Gleichzeitig wird GAC seinen globalen Vertriebs- und Servicestandard GSSW einführen, der ein hochwertiges Kundenerlebnis in den Bereichen Terminvereinbarung, Empfang, Wartung, Fahrzeugübergabe und Nachbetreuung bietet.

Im Rahmen des neuen Energie-Ökosystems wird GAC mit lokalen Händlern zusammenarbeiten, um sowohl Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Ladedienste an den Standorten der Händler anzubieten. Kunden von Fahrzeugen mit neuer Energie erhalten kostenlose Ladegeräte für zu Hause und Notladelösungen, die das Ökosystem der umweltfreundlichen Mobilität in Australien fördern.

Mit 9 Handelspartnern an Bord hat GAC offiziell seine Reise durch den australischen Markt begonnen. Gemeinsam arbeiten wir daran, ein lebendiges Ökosystem für umweltfreundliche Mobilität aufzubauen und den Verbrauchern vor Ort ein intelligenteres und besseres Mobilitätserlebnis zu bieten.

