GAC lance sa stratégie locale en Australie avec le lancement simultané de trois nouveaux modèles, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le Pacifique Sud.

SYDNEY , 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, GAC a organisé une grande cérémonie à Sydney pour lancer sa marque et ses nouveaux modèles de véhicules en Australie, dévoilant officiellement sa stratégie locale pour l'Australie - « GAC : Renforcer la confiance des Australiens ». Cette étape marque la mise en œuvre concrète de la stratégie mondiale de GAC, « ONE GAC 2.0 », en Australie et marque le début d'un nouveau chapitre dans le développement de la marque en Australie et dans la région du Pacifique Sud.

Wei Haigang, président de GAC INTERNATIONAL, a déclaré : « GAC est ici avec un engagement à long terme. Nous resterons fidèles à notre principe : "En Australie, pour l'Australie, s'intégrer à l'Australie, servir l'Australie et contribuer à l'Australie". Notre ambition est d'apporter une mobilité verte, intelligente et agréable aux clients australiens et de devenir une marque de confiance sur ce marché ».

Lors de cet événement, GAC a présenté trois modèles phares stratégiques aux consommateurs australiens : le spacieux SUV intelligent AION V, le premier monospace de luxe hybride rechargeable M8 PHEV du pays, et le SUV intelligent branché EMZOOM. Ensemble, ces modèles offrent une gamme complète de solutions de mobilité (électrique pure, hybride rechargeable et options de carburant) pour répondre à divers besoins, des trajets urbains aux déplacements familiaux en passant par l'utilisation professionnelle. Au cours des cinq prochaines années, GAC prévoit d'introduire plus de dix nouveaux modèles de berlines, de SUV, de camionnettes et de monospaces.

En ce qui concerne le développement du réseau de direction, la filiale australienne de GAC est opérationnelle, avec neuf points de vente et de service initiaux. Au cours des cinq prochaines années, le réseau s'étendra à plus de 100 concessionnaires, couvrant les principales régions et villes d'Australie.

En ce qui concerne le développement du système de service, GAC a introduit son modèle de service « GAC Care », qui offre des avantages de premier plan tels qu'une garantie de sept ans sur le kilométrage illimité du véhicule et une garantie de huit ans sur le kilométrage illimité de la batterie. Dans le même temps, GAC déploiera sa norme mondiale de vente et de service GSSW, qui offre une expérience client de haute qualité couvrant la prise de rendez-vous, la réception, l'entretien, la remise du véhicule et le suivi après-vente.

Dans le nouvel écosystème énergétique, GAC s'associera à des concessionnaires locaux pour fournir des services de recharge en courant continu et en courant alternatif sur les sites des concessionnaires. Les clients des véhicules à énergie nouvelle recevront gratuitement des chargeurs à domicile et des solutions de recharge d'urgence, ce qui fera progresser l'écosystème de la mobilité verte en Australie.

Avec 9 concessionnaires partenaires, GAC s'est officiellement lancé sur le marché australien, travaillant ensemble pour construire un écosystème de mobilité verte dynamique et offrir des expériences de mobilité plus intelligentes et meilleures aux consommateurs locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2826066/image.jpg