GAC、オーストラリア現地戦略を発表、新型3車種を同時デビューさせ、南太平洋で新たな章を開く

シドニー、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 11月18日、GACはシドニーでオーストラリア市場向けブランドおよび新型車種の発表式典を盛大に開催し、オーストラリア現地戦略「GAC：オーストラリアの信頼を築く（GAC: Growing Australian Confidence）」を正式に発表しました。この節目は、GACのグローバル戦略「ONE GAC 2.0」がオーストラリアで具体化されることを示し、同ブランドがオーストラリアおよび南太平洋地域で新たな発展の章を開くことを意味します。

GAC INTERNATIONALの社長であるWei Haigang氏は次のように述べています。「GACは長期的なコミットメントを持ってここに参りました。『オーストラリアで、オーストラリアのために、オーストラリアに溶け込み、オーストラリアに奉仕し、オーストラリアに貢献する（In Australia, for Australia, integrating into Australia, serving Australia, and contributing to Australia）』という原則を私たちは堅持します。私たちの目標は、オーストラリアの顧客にグリーンでインテリジェント、そして楽しいモビリティを提供し、この市場で信頼されるブランドになることです。」

イベントのハイライトとして、GACはオーストラリアの消費者向けに3つの戦略的フラッグシップ・モデルを発表しました。広々としたインテリジェントSUV「AION V」、国内初のプラグイン・ハイブリッド高級MPV「M8 PHEV」、そしてトレンディなインテリジェントSUV「EMZOOM」です。これらのモデルは、純電気、プラグイン・ハイブリッド、燃料オプションを網羅した包括的なモビリティ・ソリューションを提供し、都市通勤から家族旅行、ビジネス利用まで多様なニーズに対応します。今後5年間で、GACはセダン、SUV、ピックアップ・トラック、MPVを含む10車種以上の新型車を投入する計画です。

販売ネットワークの構築においては、GACのオーストラリア現地法人が既に稼働しており、初期段階として9か所の販売/サービス拠点を展開しています。今後5年間で、ネットワークは100以上の販売店に拡大し、オーストラリアの中核地域と主要都市をカバーする予定です。

サービス・システムの開発については、GACは「GACケア」サービス・モデルを導入し、7年間の走行距離無制限の車両保証や8年間/20万キロのバッテリ保証など、業界をリードする特典を提供しています。同時に、GACはGSSWグローバル販売/サービス基準を導入し、予約、受付、メンテナンス、納車、アフターフォローに至る高品質な顧客体験を提供します。

新エネルギー・エコシステムにおいて、GACは現地ディーラーと連携し、DC充電サービスとAC充電サービスの両方を販売店拠点で提供します。新エネルギー車の顧客には無料の家庭用充電器と緊急充電ソリューションを提供し、オーストラリアのグリーン・モビリティ・エコシステムを推進します。

9社の販売パートナーと共に、GACはオーストラリア市場への進出を正式に開始し、活気あるグリーン・モビリティ・エコシステムの構築と、よりスマートで優れたモビリティ体験をオーストラリアの消費者に提供するために協力していきます。

