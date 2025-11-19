GAC, 세 가지 신모델 동시 출시라는 호주 현지 전략으로 남태평양 시장 공략 본격화

시드니 2025년 11월 19일 /PRNewswire/ -- GAC 그룹(GAC Group)이 자사 브랜드와 신차 모델의 호주 시장 진출을 기념하여 11월 18일 시드니에서 성대한 행사를 열고 호주 현지 전략인 'GAC: 호주 신뢰 증진(GAC: Growing Australian Confidence)'을 정식으로 공개했다. 이날의 기념비적인 행사는 GAC의 범세계적 전략인 'ONE GAC 2.0'을 호주에서 본격적으로 추진하겠다는 공개 선언이자, 남태평양 시장 공략의 신호탄이 될 것으로 보인다.

웨이 하이강(Wei Haigang) GAC 인터내셔널(GAC INTERNATIONAL) 사장은 "GAC는 오랜 세월을 함께하겠다는 마음으로 이곳 호주에 진출했다. GAC는 '호주에서, 호주를 위해, 호주와 하나가 되고, 호주에 봉사하며, 호주에 공헌하겠다'는 지금의 각오를 절대 잊지 않을 것이다. GAC의 목표는 호주 고객에게 즐거운 주행 경험을 보장하는 환경친화적이고 지능적인 자동차를 선보여 신뢰받는 브랜드로 자리매김하는 것이다"라고 전했다.

이번 행사의 백미로는 GAC가 호주에 동시에 출시한 세 가지 전략적 주력 모델이 꼽힌다. 넓은 실내 공간을 자랑하는 지능형 SUV AION V, 호주 최초의 고급형 플러그인 하이브리드 MPV M8 PHEV, 그리고 세련된 지능형 SUV EMZOOM이 바로 그 주인공이다. 이와 같이 포괄적인 모빌리티 솔루션은 순수 전기차, 플러그인 하이브리드, 내연기관이라는 세 가지 선택지를 제시하므로 고객이 출퇴근부터 가족 여행과 업무에 이르기까지 다양한 용도에 맞게 선택할 수 있다. GAC는 향후 5년간 세단, SUV, 픽업트럭, MPV 등 10가지 이상의 신모델을 추가로 출시할 계획이다.

조직 구성 및 판매망 구축 상황을 살펴보자면, GAC는 호주 법인 설립을 완료하고 일단 9개의 판매 대리점과 서비스 센터를 확보하며 만반의 준비를 마쳤다. GAC는 향후 5년 동안 호주 전역 주요 도시에 100개 이상의 판매 대리점을 개점하여 판매망을 대폭 확장될 예정이다.

그리고 보증 정책 개발 상황을 언급하자면, GAC는 7년 주행거리 무제한 차량 보증과 8년/20만 킬로미터 배터리 보증 같은 업계 최고 수준의 혜택을 제공하는 'GAC 캐어(GAC Care)' 보증 정책을 도입했다. 이와 동시에 GAC는 GSSW 글로벌 판매 및 서비스 표준 정책을 시행하여 예약부터 접수, 정비, 차량 인도, 그리고 AS에 이르기까지 모든 과정에서 고품질 고객 서비스를 제공할 예정이다.

GAC는 새로운 에너지 생태계의 일환으로 현지 딜러와 손잡고 모든 영업점에서 급속(DC) 및 완속(AC) 충전 서비스를 제공할 계획이다. GAC는 호주 친환경 자동차 시장을 선도하고자 신에너지 자동차 구매 고객에게 가정용 충전기와 비상 충전 솔루션을 무상으로 제공하기로 했다.

GAC는 9개의 대리점과 판매 계약을 체결하면서 호주 시장 진출 여정을 공식적으로 시작했으며, 협력을 통해 활기찬 친환경 모빌리티 생태계를 구축하고 현지 소비자에게 더 스마트하고 만족스러운 주행 경험을 선사하겠다는 각오를 다졌다.

