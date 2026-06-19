GAC lança o "Hong Kong ACTION 2.0" e apresenta o E9 Premium -- A GAC traz uma linha de modelos de ponta para a Exposição Internacional do Automóvel de Hong Kong de 2026, acelerando sua expansão global de alta qualidade

HONG KONG, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 18 de junho, foi inaugurada oficialmente a Exposição Internacional do Automóvel de Hong Kong. Com o tema "All New GAC, Going Global" (A nova GAC, rumo à globalização), o Grupo GAC causou grande impacto com uma linha de produtos de ponta em suas três principais marcas: GAC, AION e HYPTEC. No evento, a GAC anunciou oficialmente a atualização estratégica de seu plano "Hong Kong ACTION 2.0" e lançou dois modelos muito aguardados: o novo E9 Premium e o AION UT Elite.

Hong Kong ostenta um dos maiores índices de penetração de veículos movidos a energia alternativa (NEV) do mundo. Atualmente, a participação de mercado acumulada da GAC em Hong Kong atingiu 11% e, devido ao sólido desempenho no mercado, a empresa está conseguindo, com sucesso, dar o salto estratégico de "seguidora" para "líder" nesse mercado de referência global para energias renováveis.

Um ano atrás, a GAC entrou no mercado de Hong Kong com um modelo abrangente e orientado para o ecossistema e lançou o plano de localização "Hong Kong ACTION 1.0". Baseando-se nos sucessos anteriores e com os olhos voltados para o futuro, Wei Haigang, presidente da GAC International, anunciou na coletiva de imprensa: "O plano Hong Kong ACTION 2.0 está sendo totalmente aprimorado!"

Aprofundando a excelência no atendimento: A GAC continuará a expandir sua rede de centros de atendimento para que a manutenção, os reparos e a substituição de peças originais sejam mais rápidos e eficientes.

Aperfeiçoamento do produto: Adaptado às condições específicas das estradas e aos hábitos de condução de Hong Kong, a GAC atualizou significativamente o modelo e lançou o novo E9 Premium, que apresenta um interior mais luxuoso, maior conforto de condução e autonomia sem preocupações. Ao mesmo tempo, o AION UT Elite fez sua estreia oficial.

Um ecossistema conectado: a GAC está construindo um ecossistema de mobilidade que abrange todo o ciclo de vida, incluindo recarga de energia, serviços digitais, assinaturas de software e soluções de transporte sob demanda.

Energia sem preocupações: Este ano, a GAC prevê construir, em parceria, 22 estações de recarga equipadas com 88 carregadores rápidos, ao mesmo tempo em que alcançará a interconectividade entre 32 estações e 102 carregadores.

Em termos de estratégia futura, a GAC continua firmemente empenhada em sua estratégia de localização: "Em Hong Kong, para Hong Kong; integrar-se a Hong Kong, servir a Hong Kong e contribuir para Hong Kong." Tendo Hong Kong como sua porta de entrada global, a GAC unirá forças com Hong Kong para promover uma mobilidade mais ecológica e inteligente em prol de uma vida melhor, escrevendo um novo capítulo na expansão global de alta qualidade da indústria automotiva chinesa.

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FONTE GAC