GAC lanza "Hong Kong ACTION 2.0" y presenta el E9 Premium: GAC debuta con una variedad estelar de productos en el Salón Internacional del Automóvil de Hong Kong 2026, con lo que acelera la expansión mundial de alta calidad

HONG KONG, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de junio fue la apertura oficial del Salón Internacional del Automóvil de Hong Kong. Con el tema "All New GAC, Going Global" (Nueva GAC, expansión internacional), GAC Group causó una gran impresión con una variedad estelar de productos de sus tres marcas principales: GAC, AION e HYPTEC. En el evento, GAC anunció oficialmente la actualización estratégica de su plan "Hong Kong ACTION 2.0" y presentó dos modelos muy esperados: el nuevo E9 Premium y el AION UT Elite.

Hong Kong cuenta con una de las tasas de penetración de vehículos de nueva energía (NEV) más altas del mundo. En la actualidad, la cuota de mercado acumulada de GAC en Hong Kong alcanzó el 11 % y, al ser impulsada por sólidos resultados del mercado, la empresa está logrando con éxito su salto estratégico de "seguidor" a "líder" en este mercado de referencia mundial para las nuevas energías.

Hace un año, GAC se introdujo en Hong Kong con un modelo integral basado en el ecosistema y puso en marcha el plan de localización "Hong Kong ACTION 1.0". Basándose en los éxitos del pasado y mirando hacia el futuro, Wei Haigang, presidente de GAC International, anunció en la conferencia de prensa: "¡El plan ACTION 2.0 de Hong Kong se está actualizando por completo!"

Profundizamos en la excelencia del servicio: GAC seguirá ampliando su red de centros de servicio para que el mantenimiento, las reparaciones y la sustitución de piezas originales sean más rápidos y eficientes.

Mejoras en el producto: adaptado a las condiciones específicas de las carreteras y a los hábitos de conducción de Hong Kong, GAC mejoró considerablemente el modelo para presentar el nuevo E9 Premium, que se destaca por un habitáculo más lujoso, mayor confort de conducción y autonomía sin preocupaciones. Al mismo tiempo, el AION UT Elite hizo su debut oficial.

Un ecosistema conectado: GAC está creando un ecosistema de movilidad que abarca todo el ciclo de vida y que incluye la recarga de energía, los servicios digitales, las suscripciones de software y las soluciones de transporte a demanda.

Energía sin preocupaciones: este año, GAC prevé construir de manera conjunta 22 estaciones de recarga equipadas con 88 cargadores rápidos, a la vez que se logrará la interconectividad entre 32 estaciones y 102 cargadores.

De cara al futuro, GAC sigue firmemente comprometida con su estrategia de adaptación local: "En Hong Kong, para Hong Kong: integrarnos en Hong Kong, servir a Hong Kong y contribuir a Hong Kong". Utilizar Hong Kong como puerta de entrada al mundo, GAC colaborará con Hong Kong para impulsar una movilidad más ecológica e inteligente en aras de una vida mejor, para avanzar en una nueva etapa en la expansión mundial de alta calidad de la industria automovilística china.

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FUENTE GAC