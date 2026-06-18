GAC lanza "Hong Kong ACTION 2.0" y presenta el E9 Premium

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Jun 18, 2026, 15:45 ET

- GAC lanza "Hong Kong ACTION 2.0" y presenta el E9 Premium: GAC trae una línea estelar a la Exposición Internacional del Automóvil de Hong Kong 2026, acelerando la expansión global de alta calidad

HONG KONG, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de junio se inauguró oficialmente el Salón Internacional del Automóvil de Hong Kong. Bajo el lema "GAC totalmente nuevo, rumbo al mundo", el Grupo GAC causó una gran impresión con una impresionante gama de vehículos de sus tres marcas principales: GAC, AION e HYPTEC. Durante el evento, GAC anunció oficialmente la actualización estratégica de su plan "Hong Kong ACTION 2.0" y presentó dos modelos muy esperados: el nuevo E9 Premium y el AION UT Elite.

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Hong Kong ostenta una de las tasas de penetración de vehículos de nueva energía (VNE) más altas del mundo. Actualmente, la cuota de mercado acumulada de GAC en Hong Kong ha alcanzado el 11%, y gracias a su sólido rendimiento en el mercado, la compañía está logrando con éxito su salto estratégico, pasando de ser un "seguidor" del mercado a un "líder" en este mercado global de referencia para las nuevas energías.

Hace un año, GAC entró en Hong Kong con un modelo integral basado en el ecosistema y lanzó el plan de localización "Hong Kong ACTION 1.0". Aprovechando los éxitos anteriores y con la vista puesta en el futuro, Wei Haigang, presidente de GAC International, anunció en la rueda de prensa: "¡El plan Hong Kong ACTION 2.0 se está actualizando por completo!".

Profundizando en la excelencia del servicio: GAC continuará expandiendo su red de centros de servicio para que el mantenimiento, las reparaciones y el reemplazo de piezas OEM sean más rápidos y eficientes.

Avances de producto: Adaptado a las condiciones viales y hábitos de conducción específicos de Hong Kong, GAC ha mejorado significativamente el modelo para presentar el nuevo E9 Premium, que cuenta con un habitáculo más lujoso, mayor comodidad de marcha y una autonomía sin preocupaciones. Simultáneamente, el AION UT Elite hizo su debut oficial.

Un ecosistema conectado: GAC está construyendo un ecosistema de movilidad integral que abarca la recarga de energía, servicios digitales, suscripciones de software y soluciones de transporte compartido.

Energía sin preocupaciones: Este año, GAC prevé construir conjuntamente 22 estaciones de carga equipadas con 88 cargadores rápidos, logrando la interconectividad entre 32 estaciones y 102 cargadores.

De cara al futuro, GAC mantiene su firme compromiso con su estrategia local: "En Hong Kong, para Hong Kong; integrarse en Hong Kong, servir a Hong Kong y contribuir a Hong Kong". Utilizando Hong Kong como su puerta de entrada global, GAC colaborará con Hong Kong para impulsar una movilidad más ecológica e inteligente que contribuya a una mejor calidad de vida, escribiendo un nuevo capítulo en la expansión global de alta calidad de la industria automotriz de China.

Para más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en redes sociales.

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