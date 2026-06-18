GAC เปิดตัว "Hong Kong ACTION 2.0" พร้อมเผยโฉม E9 Premium รุ่นใหม่ --GAC ยกทัพยนตรกรรมระดับเรือธงร่วมงาน Hong Kong International Auto Expo ปี 2569 เร่งขับเคลื่อนการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างมีคุณภาพสูง
News provided byGAC
19 Jun, 2026, 00:32 CST
ฮ่องกง, 19 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน งาน Hong Kong International Auto Expo ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยภายใต้แนวคิด "All New GAC, Going Global" ทาง GAC Group สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างโดดเด่นด้วยการนำทัพรถยนต์รุ่นสำคัญจากทั้งสามแบรนด์หลัก ได้แก่ GAC, AION และ HYPTEC มาจัดแสดงอย่างครบครัน ภายในงาน GAC ยังได้ประกาศยกระดับแผนกลยุทธ์ "Hong Kong ACTION 2.0" อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงถึงสองรุ่น ได้แก่ E9 Premium ใหม่ และ AION UT Elite
ฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีอัตราการใช้งานรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปัจจุบัน GAC ครองส่วนแบ่งตลาดสะสมในฮ่องกงด้วยสัดส่วนที่ 11% และด้วยผลการดำเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่ง บริษัทกำลังก้าวข้ามสถานะได้อย่างมั่นคงจาก "ผู้ตาม" สู่ "ผู้นำ" อย่างประสบความสำเร็จในตลาดต้นแบบระดับโลกด้านยานยนต์พลังงานใหม่แห่งนี้
เมื่อหนึ่งปีก่อน GAC ได้รุกเข้าสู่ตลาดฮ่องกงด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศครบวงจร พร้อมเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์การปรับธุรกิจให้สอดรับกับท้องถิ่นภายใต้ชื่อ "Hong Kong ACTION 1.0" และจากความสำเร็จที่ผ่านมาควบคู่กับวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่อนาคต ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ Wei Haigang ประธานของ GAC International ได้ประกาศในงานว่า "แผน Hong Kong ACTION 2.0 กำลังได้รับการยกระดับอย่างเต็มรูปแบบ!"
ยกระดับความเป็นเลิศด้านการบริการ: GAC จะเดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่แท้จากผู้ผลิต (OEM) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์: เพื่อตอบสนองต่อสภาพถนนและพฤติกรรมการขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของตลาดฮ่องกง GAC ได้ยกระดับ E9 อย่างรอบด้าน ก่อนเปิดตัว E9 Premium รุ่นใหม่ ที่มาพร้อมห้องโดยสารที่หรูหรายิ่งขึ้น ความสะดวกสบายในการโดยสารอย่างเหนือระดับ และสมรรถนะด้านระยะทางการขับขี่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเดินทางได้อย่างมั่นใจไร้กังวล ขณะเดียวกัน AION UT Elite ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเป็นครั้งแรกเช่นกัน
สร้างระบบนิเวศการเดินทางที่เชื่อมโยงครบวงจร: GAC กำลังสร้างระบบนิเวศด้านการเดินทางอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตลอดวงจรการใช้งานของลูกค้า ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จพลังงาน บริการดิจิทัล การสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์ ไปจนถึงโซลูชันบริการเรียกรถโดยสาร
สร้างความมั่นใจด้านพลังงานแบบไร้กังวล: ภายในปีนี้ GAC คาดว่าจะร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาสถานีชาร์จจำนวน 22 แห่ง พร้อมติดตั้งหัวชาร์จเร็วรวม 88 หัว และผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้งานระหว่างสถานีชาร์จ 32 แห่ง และหัวชาร์จรวม 102 หัว
สำหรับอนาคต GAC ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบท้องถิ่นอย่างแน่วแน่ ภายใต้แนวคิด "ในฮ่องกง เพื่อฮ่องกง ผสานเข้ากับฮ่องกง ให้บริการฮ่องกง และร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่ฮ่องกง" โดยใช้ฮ่องกงเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดโลก GAC จะร่วมมือกับเมืองแห่งนี้ในการก้าวสู่ยุคแห่งการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลาดล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ของการขยายธุรกิจสู่ระดับสากลอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน
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SOURCE GAC
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