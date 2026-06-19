GAC, '홍콩 액션 2.0(Hong Kong ACTION 2.0)' 출시 및 E9 프리미엄 최초 공개…GAC, 2026 홍콩 국제 자동차 박람회에 올스타 라인업 선보이며 고품질 글로벌 확장 가속화

홍콩, 2026년 6월 19일 /PRNewswire/-- 6월 18일 홍콩 국제 자동차 박람회(Hong Kong International Auto Expo)가 공식 개막했다. GAC 그룹(GAC Group)은 '완전히 새로운 GAC, 세계로 나아가다(All New GAC, Going Global)'를 주제로 자사의 3대 주요 브랜드인 GAC, 아이온(AION), 하입텍(HYPTEC)이라는 올스타 라인업으로 강렬한 인상을 남겼다. 이번 행사에서 GAC는 '홍콩 액션 2.0(Hong Kong ACTION 2.0)' 전략적 업그레이드를 공식 발표하고 기대를 모았던 두 모델인 신형 E9 프리미엄(E9 Premium)과 AION UT 엘리트(AION UT Elite)를 공개했다.

홍콩은 세계에서 신에너지차(NEV) 보급률이 가장 높은 지역 중 하나다. 현재 홍콩에서 GAC의 누적 시장 점유율은 11%에 달했으며, 견고한 시장 성과에 힘입어 이 글로벌 신에너지 벤치마크 시장에서 시장 '추격자'에서 '선도자'로의 전략적 도약을 성공적으로 이루어가고 있다.

1년 전 GAC는 포괄적인 생태계 중심 모델로 홍콩에 진출하며 '홍콩 액션 1.0(Hong Kong ACTION 1.0)' 현지화 계획을 출범시켰다. 과거의 성공을 바탕으로 미래를 내다보며 GAC 인터내셔널(GAC International)의 웨이하이강(Wei Haigang) 총재는 기자회견에서 "홍콩 액션 2.0 계획이 전면 업그레이드되고 있다"고 발표했다.

서비스 우수성 심화: GAC는 정비, 수리, OEM 부품 교체를 더 빠르고 효율적으로 제공하기 위해 서비스 센터 네트워크를 계속 확장할 예정이다.

제품 고도화: 홍콩의 특수한 도로 조건과 운전 습관에 맞게 GAC는 모델을 대폭 업그레이드해 더욱 고급스러운 실내, 향상된 승차감, 걱정 없는 주행 거리를 갖춘 신형 E9 프리미엄을 선보였다. 동시에 AION UT 엘리트가 공식 데뷔했다.

연결된 생태계: GAC는 에너지 충전, 디지털 서비스, 소프트웨어 구독, 라이드 헤일링 솔루션을 아우르는 전 생애 주기 모빌리티 생태계를 구축하고 있다.

걱정 없는 에너지: 올해 GAC는 88개의 급속 충전기를 갖춘 22개의 충전소를 공동 구축하는 한편, 32개 충전소와 102개 충전기 간의 상호 연결을 달성할 계획이다.

앞으로 GAC는 '홍콩에서, 홍콩을 위해; 홍콩에 통합하고, 홍콩을 위하며, 홍콩에 기여한다(In Hong Kong, For Hong Kong; Integrate into Hong Kong, Serve Hong Kong, and Contribute to Hong Kong)'는 현지화 전략에 확고히 전념할 것이다. 홍콩을 글로벌 관문으로 삼아 GAC는 홍콩과 함께 더 나은 삶을 위한 더 친환경적이고 스마트한 모빌리티를 실현하며 중국 자동차 산업의 고품질 글로벌 확장의 새로운 장을 써 내려갈 것이다.

GAC에 대한 자세한 내용은 https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜 미디어를 팔로우하여 확인할 수 있다.

SOURCE GAC