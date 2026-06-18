香港ACTION 2.0正式發佈，E9 Premium重磅登場 ----廣汽攜全明星陣容登陸2026香港車展，高質量出海再提速

一年前，廣汽以全產業鏈生態建設的模式進入香港，發佈「香港ACTION 1.0」本地化行動計劃。立足過去，展望未來。衛海崗在發佈會現場正式宣佈：「香港ACTION 2.0戰略全面升級！」

服務深耕：廣汽將持續加密服務中心網絡佈局，讓保養、維修、原廠配件更換更加便捷高效。

產品進階：針對香港路況和用車習慣，廣汽對E9進行了重磅升級，推出新款E9 Premium——座艙更豪華、底盤更舒適、續航無憂慮。同時，AION UT Elite也正式亮相。

生態共振：廣汽正持續打造能源補給、數字服務、軟件訂閱、出行服務等全週期出行生態。

能源無憂：預計今年將合作建成22座充電站、88支快充槍，並實現32座場站、102支充電槍互聯互通。

未來，廣汽將繼續堅定踐行 「在香港，為香港，融入香港，服務香港，貢獻香港」 的本地化戰略，以香港為全球化橋頭堡，攜手香港市民共赴更綠色、更智能的美好移動生活新未來，書寫中國汽車產業高質量出海的全新篇章！

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SOURCE GAC