GAC marca início da produção e início da produção do AION UT na Áustria, avançando na cooperação local europeia com a Magna

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28 mar, 2026, 19:41 GMT

GRAZ, Áustria, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 18 de março de 2026, a GAC alcançou um marco importante em sua expansão europeia com o início da produção e a saída da linha do seu AION UT na instalação da Magna, na Áustria.

O AION UT representa um elemento central da estratégia de localização da GAC na Europa, reunindo design europeu de Milão, montagem na Áustria e a tecnologia global de veículos elétricos da empresa.

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Projetado pela equipe de design europeu da GAC em Milão, o AION UT é especificamente adaptado às expectativas dos clientes europeus em termos de design, usabilidade, experiência de condução e mobilidade elétrica inteligente. Com o início da produção e a saída da linha na Áustria, o AION UT conecta o entendimento do mercado local com uma configuração industrial escalável na Europa.

Colaboração com a Magna

A colaboração localizada e personalizada com a Magna permite que a GAC aproveite a experiência já estabelecida em fabricação automotiva e padrões operacionais comprovados. Isso permite que a GAC garanta altos níveis de qualidade, eficiência e confiabilidade nos processos, além de melhorar a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos e o alinhamento com os requisitos do mercado europeu.

Como parte da estratégia internacional mais ampla da GAC, o AION UT serve como modelo estratégico de entrada para a Europa, destacando o foco da empresa em mobilidade elétrica inteligente e no desenvolvimento de mercado a longo prazo. O AION UT é o segundo modelo da GAC na linha AION, sucedendo o SUV elétrico AION V, lançado na Europa em 2025.

AION UT

O AION UT é um hatchback elétrico com entre-eixos de 2.750 mm, oferecendo espaço interno comparável ao de um sedã médio. Com uma autonomia de até 430 km (WLTP) e recarga rápida de 30–80% em apenas 24 minutos (carregamento DC), o AION UT foi projetado para oferecer confiança no uso diário em toda a Europa.

Sobre a GAC

Fundado em 1997 e com sede em Guangzhou, o Grupo GAC está listado na Fortune Global 500 há 13 anos consecutivos. Com amplos recursos de P&D e fabricação, e marcas que incluem GAC, AION e HYPTEC, o Grupo GAC dedica-se à mobilidade inteligente, de alta qualidade e sustentável.

Para mais informações, acesse: https://www.gacgroup.com/en-eu/ 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943894/photo.jpg

FONTE GAC

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