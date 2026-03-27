GAC、オーストリアでAION UTの生産開始とロールオフを達成、Magnaとの欧州現地化協力を推進

オーストリア・グラーツ、2026年3月28日/PRNewswire/--2026年3月18日、GACはオーストリアのMagnaの施設でAION UTの生産開始とロールオフを実施し、欧州展開における大きな節目を迎えました。

AION UTは、ミラノでの欧州デザイン、オーストリアでの組み立て、そしてGACのグローバルな電気自動車技術を融合した、GACの欧州現地化戦略の中核を成すモデルです。

ミラノにあるGACの欧州デザインチームが手掛けたAION UTは、デザイン、使いやすさ、運転体験、そしてインテリジェント電動モビリティに対する欧州のお客様の期待に応えるよう特別に設計されています。オーストリアでの生産開始とロールオフにより、AION UTは現地市場への理解と、欧州における拡張可能な生産体制を結び付けています。

Magnaとの協業

Magnaとの現地化・カスタマイズされた協業により、GACは確立された自動車製造の専門知識と実証済みの運用基準を活用できます。これによりGACは、高水準の品質、効率性、工程の信頼性を確保するとともに、サプライチェーンの対応力と欧州市場の要件への適合性を高めることができます。

GACのより広範な国際戦略の一環として、AION UTは欧州市場に向けた戦略的な導入モデルとしての役割を果たしており、インテリジェント電動モビリティと長期的な市場開発に対する同社の注力を示しています。AION UTは、2025年に欧州で発売された電動SUV「AION V」に続く、GACのAIONラインアップ第2弾のモデルです。

AION UT

AION UTは、ホイールベース2,750mmの電動ハッチバックで、中型セダンに匹敵する室内空間を備えています。一充電走行距離は最大430km（WLTP）で、30％から80％までわずか24分で急速充電（DC充電）でき、AION UTは欧州全域で毎日安心して使用できるよう設計されています。

GACについて

1997年に設立され、広州に本社を置くGAC Groupは、13年連続でFortune Global 500に選出されています。総合的な研究開発力と製造能力を備え、GAC、AION、HYPTECなどのブランドを擁するGAC Groupは、インテリジェントで高品質、かつ持続可能なモビリティの実現に取り組んでいます。

詳細はこちらをご覧ください：https://www.gacgroup.com/en-eu/

SOURCE GAC