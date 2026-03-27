-GAC celebra el inicio de la producción del AION UT en Austria, impulsando la cooperación local europea con Magna

GRAZ, Austria, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de marzo de 2026, GAC alcanzó un hito importante en su expansión europea con el inicio de la producción y la puesta en marcha de su AION UT en las instalaciones de Magna en Austria.

AION UT representa un elemento central de la estrategia de localización de GAC en Europa, combinando el diseño europeo de Milán, el ensamblaje en Austria y la tecnología global de vehículos eléctricos de la compañía.

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Diseñado por el equipo de diseño europeo de GAC en Milán, AION UT se adapta específicamente a las expectativas de los clientes europeos en cuanto a diseño, usabilidad, experiencia de conducción y movilidad eléctrica inteligente. Con la producción en serie y el ensamblaje en Austria, AION UT conecta el conocimiento del mercado local con una estructura industrial escalable en Europa.

Colaboración con Magna

La colaboración localizada y personalizada con Magna permite a GAC aprovechar su amplia experiencia en la fabricación de automóviles y sus estándares operativos probados. Esto le permite a GAC garantizar altos niveles de calidad, eficiencia y fiabilidad de los procesos, así como mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y su alineación con las exigencias del mercado europeo.

Como parte de la estrategia internacional de GAC, el AION UT sirve como modelo de entrada estratégico para Europa, lo que subraya el enfoque de la compañía en la movilidad eléctrica inteligente y el desarrollo del mercado a largo plazo. El AION UT es el segundo modelo de GAC en la gama AION, tras el SUV eléctrico AION V, lanzado en Europa en 2025.

AION UT

El AION UT es un hatchback eléctrico con una distancia entre ejes de 2.750 mm, que ofrece un espacio interior comparable al de una berlina de tamaño medio. Con una autonomía de hasta 430 km (WLTP) y carga rápida del 30% al 80% en tan solo 24 minutos (carga CC), el AION UT está diseñado para un uso diario seguro en toda Europa.

Acerca de GAC

Fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con amplias capacidades de I+D y fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC Group se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

Si desea más información visite: https://www.gacgroup.com/en-eu/