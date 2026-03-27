GAC feiert die Auslieferung des SOP und des AION UT in Österreich und treibt damit die lokalisierte Zusammenarbeit mit Magna in Europa voran

GRAZ, Österreich, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 18. März 2026 hat GAC mit dem Produktionsstart und der Auslieferung seines AION UT im Magna-Werk in Österreich einen wichtigen Meilenstein bei seiner Expansion in Europa erreicht.

Der AION UT ist ein zentraler Bestandteil der Lokalisierungsstrategie von GAC in Europa und vereint europäisches Design aus Mailand, die Montage in Österreich sowie die weltweite Elektrofahrzeugtechnologie des Unternehmens.

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Der AION UT wurde vom europäischen Designteam von GAC in Mailand entworfen und ist speziell auf die Erwartungen der europäischen Kunden in Bezug auf Design, Benutzerfreundlichkeit, Fahrerlebnis und intelligente Elektromobilität zugeschnitten. Mit dem Produktionsstart und der Auslieferung in Österreich verbindet der AION UT lokales Marktverständnis mit einer skalierbaren industriellen Infrastruktur in Europa.

Zusammenarbeit mit Magna

Die lokalisierte und maßgeschneiderte Zusammenarbeit mit Magna ermöglicht es GAC, etabliertes Know-how in der Automobilfertigung und bewährte Betriebsstandards zu nutzen. Dadurch kann GAC ein hohes Maß an Qualität, Effizienz und Prozesssicherheit gewährleisten sowie die Reaktionsfähigkeit der Lieferkette und die Ausrichtung auf die Anforderungen des europäischen Marktes verbessern.

Als Teil der umfassenderen internationalen Strategie von GAC dient der AION UT als strategisches Einstiegsmodell für Europa und unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf intelligente Elektromobilität und langfristige Marktentwicklung. Der AION UT ist nach dem Elektro-SUV AION V, der 2025 in Europa auf den Markt kam, das zweite Modell von GAC in der AION-Reihe.

AION UT

Der AION UT ist ein elektrisches Fließheckmodell mit einem Radstand von 2.750 mm und bietet einen Innenraum, der mit dem einer Mittelklasse-Limousine vergleichbar ist. Mit einer Reichweite von bis zu 430 km (WLTP) und einer Schnellladung von 30–80 % in nur 24 Minuten (Gleichstromladung) ist der AION UT für den sicheren Alltagsgebrauch in ganz Europa ausgelegt.

Informationen zu GAC

Die 1997 gegründete GAC Group mit Hauptsitz in Guangzhou ist seit 13 Jahren in Folge in der Fortune Global 500-Liste vertreten. Mit umfassenden Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten sowie Marken wie GAC, AION und HYPTEC setzt sich die GAC Group für intelligente, hochwertige und nachhaltige Mobilität ein.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en-eu/

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