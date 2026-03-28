GAC celebra el inicio de la producción y la salida de la línea de montaje del AION UT en Austria, lo que refuerza la cooperación localizada en Europa con Magna

GRAZ, Austria, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de marzo de 2026, GAC alcanzó un hito importante en su expansión en Europa con el inicio de la producción y la salida de la línea de montaje de su AION UT en las instalaciones de Magna en Austria.

El AION UT representa un elemento central de la estrategia de localización de GAC en Europa, ya que combina el diseño europeo creado en Milán, el montaje en Austria y la tecnología mundial de vehículos eléctricos de la empresa.

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Diseñado por el equipo de diseño europeo de GAC en Milán, el AION UT se ha concebido específicamente para satisfacer las expectativas de los clientes europeos en cuanto a diseño, facilidad de uso, experiencia de conducción y movilidad eléctrica inteligente. Con el inicio de la producción y la salida de la línea de montaje en Austria, el AION UT combina el conocimiento del mercado local con una estructura industrial escalable en Europa.

Colaboración con Magna

La colaboración localizada y personalizada con Magna permite a GAC aprovechar la experiencia consolidada en la fabricación de automóviles y los estándares operativos de eficacia comprobada. Esto permite a GAC garantizar altos niveles de calidad, eficacia y confiabilidad de los procesos, así como mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y su adaptación a los requisitos del mercado europeo.

Como parte de la estrategia internacional más amplia de GAC, el AION UT funciona como un modelo estratégico de entrada en el mercado europeo, lo que destaca el enfoque de la empresa en la movilidad eléctrica inteligente y el desarrollo del mercado a largo plazo. El AION UT es el segundo modelo de GAC en la línea AION, después del SUV eléctrico AION V, que se lanzó en Europa en 2025.

AION UT

El AION UT es un hatchback eléctrico con una distancia entre ejes de 2.750 mm, que ofrece un espacio interior comparable al de un sedán de tamaño mediano. Con una autonomía de hasta 430 km (WLTP) y una recarga rápida del 30 % al 80 % en solo 24 minutos (recarga de corriente continua), el AION UT está diseñado para un uso diario confiable en toda Europa.

Acerca de GAC

Fundado en 1997 y con sede en Guangzhou, GAC Group ha figurado en la lista Fortune Global 500 durante 13 años consecutivos. Con amplias capacidades de investigación y desarrollo (I+D) y de fabricación, y marcas como GAC, AION e HYPTEC, GAC Group se dedica a la movilidad inteligente, de alta calidad y sostenible.

Para más información, visite: https://www.gacgroup.com/en-eu/

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FUENTE GAC