GAC célèbre le lancement de la production et la sortie de la chaîne de montage de l'AION UT en Autriche, renforçant ainsi sa coopération localisée en Europe avec Magna

GRAZ, Autriche, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 18 mars 2026, GAC a franchi une étape majeure dans son expansion européenne avec le lancement de la production et la sortie de la chaîne de montage de son AION UT sur le site de Magna en Autriche.

L'AION UT représente un élément central de la stratégie de localisation de GAC en Europe, alliant un design européen conçu à Milan, un assemblage en Autriche et la technologie mondiale de véhicules électriques de la société.

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Conçu par l'équipe de design européenne de GAC à Milan, l'AION UT est spécialement adapté aux attentes des clients européens en matière de design, de convivialité, d'expérience de conduite et de mobilité électrique intelligente. Avec le lancement de la production et la sortie de la première unité en Autriche, l'AION UT allie la connaissance du marché local à une infrastructure industrielle évolutive en Europe.

Collaboration avec Magna

La collaboration localisée et sur mesure avec Magna permet à GAC de tirer parti d'une expertise établie en matière de fabrication automobile et de normes opérationnelles éprouvées. Cela permet à GAC de garantir des niveaux élevés de qualité, d'efficacité et de fiabilité des processus, et d'améliorer la réactivité de la chaîne d'approvisionnement et l'alignement sur les exigences du marché européen.

S'inscrivant dans la stratégie internationale plus large de GAC, l'AION UT sert de modèle d'entrée de gamme stratégique pour l'Europe, soulignant l'accent mis par la société sur la mobilité électrique intelligente et le développement à long terme du marché. L'AION UT est le deuxième modèle de GAC dans la gamme AION, après le SUV électrique AION V, lancé en Europe en 2025.

AION UT

L'AION UT est une berline électrique à hayon dotée d'un empattement de 2 750 mm, offrant un espace intérieur comparable à celui d'une berline de taille moyenne. Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km (WLTP) et une recharge rapide de 30 à 80 % en seulement 24 minutes (recharge en courant continu), l'AION UT est conçue pour une utilisation quotidienne en toute confiance à travers l'Europe.

À propos de GAC

Fondé en 1997 et basé à Guangzhou, le groupe GAC figure au classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Fort de capacités exhaustives en matière de R&D et de fabrication, et avec des marques telles que GAC, AION et HYPTEC, le groupe GAC se consacre à une mobilité intelligente, de haute qualité et durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.gacgroup.com/en-eu/

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