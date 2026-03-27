GAC, 오스트리아서 AION UT 양산 개시 및 출고 기념… 마그나와 유럽 현지화 협력 강화

그라츠, 오스트리아 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 2026년 3월 18일, GAC가 오스트리아에 위치한 마그나(Magna) 공장에서 AION UT의 생산 개시(Start of Production, SOP) 및 출고를 진행하며 유럽 시장 확대에 있어 중대한 이정표를 세웠다.

AION UT는 유럽 현지화 전략의 핵심 요소로, 밀라노에서의 유럽형 디자인, 오스트리아에서의 조립, 그리고 GAC의 글로벌 전기차 기술을 결합한 모델이다.

밀라노에 위치한 GAC의 유럽 디자인팀이 설계한 AION UT는 디자인, 사용 편의성, 주행 경험, 지능형 전기 모빌리티 측면에서 유럽 고객의 기대에 맞춰 특별히 개발됐다. 오스트리아에서의 양산 개시와 출고를 통해 AION UT는 현지 시장에 대한 이해와 유럽 내 확장 가능한 산업 기반을 연결한다.

마그나와의 협력

마그나와의 현지화 및 맞춤형 협력을 통해 GAC는 검증된 자동차 제조 전문성과 입증된 운영 기준을 활용할 수 있게 됐다. 이를 통해 GAC는 높은 수준의 품질, 효율성, 공정 신뢰성을 확보하고, 공급망 대응력과 유럽 시장 요구사항에 대한 부합성을 높일 수 있다.

GAC의 더욱 광범위한 국제 전략의 일환으로, AION UT는 유럽 시장을 위한 전략적 진입 모델 역할을 하며, 지능형 전기 모빌리티와 장기적인 시장 개발에 대한 회사의 집중 의지를 부각한다. AION UT는 2025년 유럽 시장에 출시된 전기 SUV AION V에 이은 AION 라인업의 두 번째 모델이다.

AION UT

AION UT는 휠베이스 2750mm의 전기 해치백으로, 중형 세단에 필적하는 실내 공간을 제공한다. 1회 충전 시 최대 430km(WLTP 기준) 주행이 가능하며, 급속 충전 시 24분 만에 30%에서 80%까지 충전할 수 있어 유럽 전역에서 일상적으로 안심하고 사용할 수 있도록 설계됐다.

GAC 소개

1997년에 설립돼 광저우에 본사를 둔 GAC 그룹(GAC Group)은 13년 연속 포춘 글로벌 500대 기업에 이름을 올렸다. GAC 그룹은 포괄적인 연구개발 및 제조 역량과 GAC, 아이온(AION), 하입텍(HYPTEC) 등의 브랜드를 바탕으로 지능적이고 고품질이며 지속 가능한 모빌리티 실현에 전념하고 있다.

자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en-eu/에서 확인할 수 있다.

SOURCE GAC