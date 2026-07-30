Games of the Future 2026（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2026）、アスタナで開幕

Games of the Futureは、バリス・アリーナで行われた華やかなOpening Ceremony（開会式）をもって正式に開幕しました。式典では、カザフスタン共和国大統領Kassym-Jomart Tokayev閣下が、選手、来賓、サポーターに向けて演説し、カザフスタン初のGames of the Futureの開催に当たり、世界中の人々をアスタナに正式に歓迎しました。

文化的パフォーマンス、没入型テクノロジー、世界最高水準の演出を融合した式典は、カザフスタンの豊かな伝統、大志、未来へのビジョンをたたえるとともに、Games of the Future Astana 2026の正式な幕開けを告げました。各国政府の代表団、閣僚、スポーツ、テクノロジー、イノベーション各界のリーダー、パートナー、global phygital movementの主要支援者が一堂に会したOpening Ceremonyは、スポーツ、テクノロジー、文化が交差するプラットフォームとして、Games of the Futureの国際的な存在感が高まっていることを示しました。

本日は、Phygital Basketball presented by Halyk Fund（Halyk Fund提供）の競技も始まり、選手たちがコートに立ちました。質の高いプレーが相次ぎ、今後12日間の熱戦を予感させました。Battle Royale PUBG：Battlegrounds presented by Alatau City Bank（Alatau City Bank提供）およびMOBA PC Dota 2 presented by CenterCredit（CenterCredit提供）は7月31日から始まり、残る5種目も今後数日間に、アスタナの世界最高水準の4会場で順次開始されます。

開幕日には、Games of the Futureが競技の枠を超えたグローバル・プラットフォームとして果たす役割にも焦点が当てられました。同日これに先立ち、政府閣僚、国際スポーツ界のリーダー、テクノロジー企業の幹部、投資家が、人工知能国際センター「Alem AI」で開催されたPhygital Sport Summit 2026（Phygitalスポーツ・サミット2026）に集まり、人工知能、新興技術、イノベーションがスポーツの未来をどのように変えつつあるかを探りました。

登壇者には、カザフスタン共和国観光・スポーツ大臣のYerbol Myrzabosynov閣下、Castillia創業者兼CEOのSophia Wolkonsky王女殿下、International Sports Broadcasting（ISB）CEOのUrsula Romero氏、アラブ首長国連邦スポーツ大臣のAhmad Belhoul Al Falasi博士閣下が名を連ねました。

開幕日に、Phygital InternationalのCEO、Dan Merkley氏は次のように述べました。「Games of the Future Astana 2026は、global phygital movementにとって、また一つの大きな節目となります。今後数日間、世界最高峰のphygital athletesが8種目で競い合い、スポーツの新時代を特徴付ける技量、革新性、競技面での卓越性を披露します。今大会を実現してくださったカザフスタン共和国政府、Local Organizing Committee（現地組織委員会）、すべてのパートナーの皆様に感謝申し上げます。忘れられないGames of the Futureとなる今大会で、世界中の皆様をアスタナにお迎えできることを楽しみにしています。」

Games of the Futureは、アブダビで開催された画期的な2025年大会に続き、再び開催されます。同大会は、放送視聴回数4億6100万回超を記録し、世界の推定ユニーク視聴者数は1億3700万人に達しました。これは、phygital sportへの国際的な関心の高まりを示しています。

Games of the Future Astana 2026は8月9日まで開催され、大会期間中に全8種目で優勝者が決定します。

世界中のファンは、Games of the Future 2026の公式ストリーミング・プラットフォームであるPhygital+で全試合をライブ視聴できるほか、Fox Sports Mexico、StarTimes、BIGG TV、ESR TV、Play TV、Unbeaten、QazSportなど、拡大を続ける国際放送パートナーのネットワークを通じても視聴できます。

競技日程、結果、大会の最新情報については、Games of the Futureの公式ウェブサイトをご覧いただくか、Instagram、X、Facebook、TikTok、YouTubeで同イベントをフォローしてください。

Phygital International（PI）について：

Phygital Internationalはphygital sportsを世界的に推進する団体であり、スポーツの革新と再定義に取り組んでいます。同団体はGames of the Futureの運営母体および権利保有者であり、各開催都市の招致プロセスを統括しています。

詳細については、以下をご覧ください：https://phygitalinternational.com

Games of the Future（GOTF）について：

Games of the Futureは、フィジカルスポーツとデジタルスポーツの世界を融合するphygital sportの最高峰であり、毎年開催される国際イベントです。本大会には、次世代のphygital sporting heroesが世界中から集まり、多彩なphygital disciplines and challengesで競い合います。Games of the Future 2025はアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで開催され、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催されています。

詳細については、以下をご覧ください：https://gofuture.games/

問い合わせ先：

[email protected]

SOURCE Games of the Future