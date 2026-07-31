Los Games of the Future 2026 comienzanen Astaná

Al fusionar el deporte físico de élite con los esports de vanguardia, Games of the Future muestra la próxima evolución del deporte, en la que el rendimiento físico y la destreza digital se combinan en un único escenario mundial. Los clubes y deportistas competirán en ocho disciplinas por un premio acumulado que supera los 4 millones de dólares, y se espera que miles de espectadores asistan a los eventos durante todo el torneo.

Los Games of the Future se inauguró oficialmente con una espectacular ceremonia de apertura en el Barys Arena, donde Su Excelencia Kassym-Jomart Tokayev, presidente de la República de Kazajistán, se dirigió a los deportistas, visitantes y aficionados y dio oficialmente la bienvenida al mundo a Astana para el primer evento de Games of the Future en Kazajistán.

En la ceremonia se presentaron actuaciones culturales con tecnología inmersiva y una producción de primer nivel, que rindieron homenaje al rico patrimonio de Kazajistán, así como a su ambición y visión de futuro, y se inauguró oficialmente el evento Games of the Future Astana 2026. En la ceremonia de inauguración, se congregaron delegaciones gubernamentales internacionales, ministros, líderes del mundo del deporte, la tecnología y la innovación, socios y principales impulsores del movimiento phygital a nivel mundial, lo que dejó de manifiesto el creciente prestigio internacional de los juegos como plataforma en la que confluyen el deporte, la tecnología y la cultura.

A su vez, la competencia también comenzó hoy con los atletas phygitales saliendoa la cancha para disputar Phygital Basketball presentado por Halyk Fund, conuna serie de actuaciones de gran nivel que marcaron el tono para los 12 días siguientes de competencia. Battle Royale PUBG: Battlegrounds presentado por Alatau City Bank y MOBA PC Dota 2 presentado por CenterCredit continuarán la competencia a partir del 31 de julio, y las cinco disciplinas restantes se pondrán en marcha en los próximos días en cuatro recintos de primer nivel en Astaná.

Además, en la jornada inaugural se destacó el papel de Games of the Future como plataforma mundial más allá de la competencia. A primera hora del día, se reunieron ministros de gobierno, dirigentes deportivos internacionales, directivos del sector tecnológico e inversores en la Phygital Sport Summit 2026, que se celebró en el Centro Internacional de Inteligencia Artificial "Alem AI", con el fin de analizar cómo la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y la innovación están transformando el futuro del deporte.

Entre los oradores se encontraban S. E. Yerbol Myrzabosynov, ministro de Turismo y Deportes de Kazajistán; S. A. la princesa Sophia Wolkonsky, fundadora y directora ejecutiva de Castillia; Ursula Romero, directora ejecutiva de International Sports Broadcasting (ISB); y S. E. el Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, ministro de Deportes de los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la jornada inaugural, Dan Merkley, director ejecutivo de Phygital International, afirmó: "Games of the Future Astana 2026 representa otro hito importante para el movimiento phygital a nivel mundial. En los próximos días, los mejores deportistas phygital del mundo competirán en ocho disciplinas y demostrarán su destreza, innovación y excelencia deportiva que definen esta nueva era del deporte. Agradecemos al gobierno de la República de Kazajistán, al Comité Organizador Local y a todos nuestros socios por haber hecho realidad estos juegos. Esperamos recibir a todo el mundo en Astaná para lo que promete ser una celebración inolvidable de los Games of the Future".

Los Games of the Future vuelven tras una edición histórica celebrada en 2025 en Abu Dabi, que generó más de 461 millones de visualizaciones en televisión y llegó a unos 137 millones de espectadores únicos en todo el mundo, lo que refleja el creciente interés internacional por el deporte phygital.

Los Games of the Future Astana 2026 se llevará a cabo hasta el 9 de agosto y, durante el torneo, se coronará a los campeones de las ocho disciplinas.

Los aficionados de todo el mundo podrán ver todos los partidos en directo en Phygital+, la plataforma oficial de streaming de Games of the Future 2026, junto con una red cada vez más amplia de socios de transmisión internacionales, como Fox Sports México, StarTimes, BIGG TV, ESR TV, Play TV, Unbeaten y QazSport.

Para estar al día con los horarios de las competiciones, los resultados y las últimas novedades sobre los torneos, visite la página web oficial de Games of the Future o siga el evento en redes sociales en Instagram, X, Facebook, TikTok y YouTube.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Por otra parte, es el responsable y titular de los derechos de Games of the Future y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite: https://phygitalinternational.com

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que es el pináculo del deporte phygital, que fusiona los mundos del deporte físico y digital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. El evento de Games of the Future 2025 se llevó a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que Games of the Future 2026 se celebra en Astaná, Kazajistán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Contacto:

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FUENTE Games of the Future